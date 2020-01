Langenhagen

„Was du gibst, bekommst du hundertfach wieder zurück!“ Das ist der Tenor einer Ausstellung, die aktuell in der IGS Langenhagen im Schulzentrum zu sehen ist. Egal ob Feuerwehr, Kirche oder Sportverein: Zwei elfte Klassen der IGS haben sich zusammen mit Schulkameraden der Wahlpflichtkurse mit dem sozialen Engagement junger Menschen in der Stadt befasst.

In Langenhagen ist nun eine Ausstellung entstanden, die Lehrerin Christine Rahn initiiert hatte. Dabei geht es zunächst um einen inhaltlichen Austausch mit den Partnerschulen aus Le Havre in Frankreich und Karpacz aus Polen, die während des sogenannten Erasmus-Projektes das gleiche Thema behandelt haben. Im März werden dann jeweils eine Schülergruppe aus Langenhagen und Karpacz nach Frankreich fahren, um ihre Erfahrungen auch persönlich auszutauschen, berichtete Schülerin Charlotte Friedrichs.

Ergebnis der Schüler: Ohne Ehrenamt würde vieles nicht klappen

Bei der Präsentation ihrer Arbeitsergebnisse betonten Friedrichs und Mitschüler Nils Brüsemeister, dass die Schau darauf aufmerksam machen soll, welche Leistungen Jugendliche in Langenhagen erbringen würden. Etwa bei der Feuerwehr, nannte Brüsemeister nur ein Beispiel. „Wir wollen zeigen, dass soziales Engagement auch Spaß machen kann“, so der Elftklässler. Ohne dieses würden viele Dinge in Kommunen nicht klappen, sind sich die Schüler sicher.

Dafür haben die Gymnasiasten mehr als 30 engagierte Jugendliche porträtiert, darunter Justin Dahlke von der Feuerwehr Engelbostel. Dabei wurde auch klar, warum er sich ehrenamtlich engagiert. „Ich beweise gern, dass nicht jeder Mensch egoistisch ist, sondern selbstlos anderen helfen kann. Auch die Erleichterung in den Augen der Menschen, wenn wir anrücken, wärmt mein Herz immer wieder aufs Neue“, erzählte Dahlke in dem Interview.

Jugendliche engagieren sich vielfältig

Aber auch die Jugendlichen selbst profitierten von ihrer Hilfsbereitschaft. Das sagte Martje Hartmann, die das Jugendteam in ihrer Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Godshorn unterstützt. „Es tut gut, etwas zu tun, für das man Leidenschaft verspürt. Außerdem hilft es vielen Jugendlichen, sich selbst zu finden, was ja gerade in unserem Alter ein ziemlich großes Thema ist“, sagte sie.

Neben den Porträts haben sich die Schüler mit den Fakten zum Ehrenamt in Deutschland auseinandergesetzt. Zudem haben sie selbst eine statistische Erhebung zum sozialen Engagement junger Menschen in der Region erstellt. Überraschend dabei das Ergebnis: Von 270 Befragten bekleiden 91 ein Ehrenamt; 41 von ihnen im Bereich Sport, 30 in der Kirche oder Moschee sowie zwölf im Umweltschutz.

Europäer können voneinander lernen

„Es ist beruhigend zu sehen, wie vielfältig unsere Jugend sich sozial engagiert. Dies ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich“, hob Schulleiter Timo Heiken bei der Eröffnung der Ausstellung hervor. Die Ergebnisse des seinen Angaben zufolge „tollen Projekts“ sollen noch einige Zeit in der IGS zu sehen sein, um zu zeigen, was alles möglich ist. Bei dem europäischen Austausch werde sich dann herausstellen, was wo besser läuft. Davon lernten alle Beteiligten, meinte Heiken.

