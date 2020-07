Langenhagen

Die IGS Langenhagen hat beim diesjährigen Big Challenge Wettbewerb für Englisch herausragend abgeschnitten. Der Wettbewerb, der auch The first English Contest for Schools betitelt ist, konnte aufgrund der Pandemie nur im Internet stattfinden.

Bundessiegerin bei den Sprintern online wurde Elisabeth Lehmann aus der Klasse 8.3. Sie zeigte 100 Prozent im Leseverstehen sowie 98 Prozent beim Hörverstehen. Die zweithöchste Punktzahl im Jahrgang acht erreichte Leon Braun aus der 8.1.

Anzeige

Elisabeth Lehmann ist Bundessiegerin im achten Jahrgang. Quelle: privat

Weitere HAZ+ Artikel

In der Papierversion der Kategorie Sprinter belegte Nele Möring aus der Klasse 9.4 landesweit den zweiten sowie bundesweit den neunten Platz.

Bundesweit hatten mehrere Tausend Kinder und Jugendliche an dem Wettbewerb teilgenommen. Weit mehr als die Hälfte der Teilnehmer von der IGS Langenhagen lag mit ihren Ergebnissen über dem Durchschnitt.

Nele Möring erreichte im neunten Jahrgang landesweit den zweiten sowie bundesweit den neunten Platz. Quelle: privat

Von Rebekka Neander