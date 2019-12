Langenhagen

Papas gibt es in allen Formen und Größen – es gibt dicke und dünne, große und kleine, dumme und schlaue, laute und leise. Doch was tun, wenn der Held im Haus nach einem Unfall keine Rennen mehr fahren kann und stattdessen plant, beim Bankraub das Fluchtauto zu steuern?

Diese Frage wird vermutlich nach den Ferien zumindest ein Viertklässler der IGS-Süd beantworten können. Dann, wenn er das Geschenk durchgelesen hat, das ihm am Donnerstagmorgen Natalia Kontsour-Selivanov überreicht hat. Dass sie Leiterin einer Personal- und Rechtsabteilung bei der Schlüterschen Verlagsgesellschaft ist, wird das Kind vermutlich weniger interessieren. Dass ihre Kolleginnen und Kollegen die Weihnachtswünsche der Viertklässler der IGS-Süd erfüllt haben, dagegen schon.

Seit sechs Jahren stellt die Schlütersche Verlagsgesellschaft in Hannover für ihre Belegschaft einen Weihnachtsbaum auf, geschmückt mit Buch-Wünschen von Kindern aus der Region. Seit zwei Jahren nun überlässt das Unternehmen die Auswahl der zu beglückenden Schule dem Verein Mentor, der sich seit 2003 mit inzwischen 1400 Mitwirkenden ehrenamtlich um die Leseförderung in Schulen kümmert. 50 dieser Helfer sind in Langenhagen aktiv. In diesem Jahr fiel die Wahl des Vereins zwischen allen Bewerbungen aus der Region daher auf die IGS-Süd, eine von fünf Schulen, die der Langenhagener Mentor-Ableger in seiner Stadt betreut. 52 Viertklässler erlebten am Donnerstagmorgen daher eine vorgezogene Bescherung.

Mentoren suchen dringend mehr Helfer

Wünschen durften sie sich Bücher mit einem Wert von jeweils maximal 25 Euro. Hoch im Kurs standen dabei Titel wie der zitierte „Bandidenpapa“ von David Walliams, Klassiker wie die Reihe „Was ist was?“, Bestseller aus der Reihe „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinnay, aber auch der „Survival Guide Schule“ – ein zu Papier gebrachter Ratgeber des Teenagers Mavie Noelle, die auf Youtube gut 500.000 Abonnenten für ihre Filmchen hat. An Lese-Lust, so Steffi Schröder-Ohle, mangele es nicht an der Schule. Sie ist als Fachbereichsleiterin Deutsch im Primarbereich auch verantwortlich für den Einsatz der Lesementoren. „Es kommen pro Klasse immer nur zwei bis drei Kinder dran und jedes Mal melden sich eigentlich alle.“

Das bestätigt auch Frank Saßnick. Er ist seit rund drei Jahren als Mentor in Langenhagens Schulen unterwegs und inzwischen Schatzmeister des örtlichen Vereins. „Wir suchen dringend weitere Helfer“, sagte er kurz nach der Bescherung, zu der auch Mentor-Erfinder Otto Stender aus Hannover angereist war. Aktuell betreut Mentor in Langenhagen die drei Gesamtschulen. „Die neue Leibniz-IGS war die insgesamt 200. Schule, die wir in der Region aufgenommen haben“, sagte Saßnick. Hinzu kommen die Friedrich-Ebert- sowie die Adolf-Reichwein-Grundschulen. Wer Interesse hat, mitzuwirken, erreicht den Verein im Internet unter www.mentor-lernlernhelfer.de, per E-Mail an mentor-leselernhelfer-hannover@htp-tel.de sowie telefonisch unter (0511) 60065775.

Lesen Sie auch

Von Rebekka Neander