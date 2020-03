Langenhagen

Das Ehemaligentreffen an der IGS Langenhagen ist erst für den Herbst geplant. Noch steht kein genauer Termin fest – dennoch: So langsam müssen die Vorbereitungen beginnen. „Denn das Problem ist, dass die Archivierung damals ganz anders vonstatten gegangen ist als heute“, sagt Regine Klinke. Die Lehrerin der IGS organisiert das Ehemaligentreffen – und das steht in diesem Jahr unter einem besonderen Stern: 40 Jahre Abitur. Wer diesen Abschluss 1980 an der IGS abgelegt hat, damals noch unter Rektor Dieter Galas, gehörte zu den Pionieren. Denn in der 1971 gegründeten Schule gab es neun Jahre später erstmals überhaupt Abiturprüfungen.

71 Abiturienten bei der Premiere

„Mit Glück finden wir zumindest handschriftliche Listen“, sagt Klinke und wird im Untergeschoss des Schulgebäudes im Archiv fündig. Dort entdeckt er einen dicker Ordner mit allen 71 Abiturienten von 1980. Wie immer gilt bei der Suche nach Ehemaligen: Die Recherche wird schwer bei Namensänderungen infolge einer Hochzeit, die sozialen Medien sind wichtig für vorhandene Netzwerke. Frei nach dem Motto: Wer kennt jemanden, der jemanden kennt? Immerhin drei Personen sind Klinke schon geläufig, die vor 40 Jahren zum Premierenjahrgang gehört haben. Es sind ihre eigene Schwester sowie die heutigen Schulleiterinnen Andrea Kunkel (Grundschule Godshorn) und Heike Schlimme-Grab (IGS Wedemark). Vor allem von den beiden Schulleiterinnen erhofft sie sich Schneeballeffekte.

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre kommen rund 20 Personen zu einem solchen Treffen. „Wir sind noch eine junge Schule, es gibt keine große Tradition mit runden Abiturjahrgängen. Vielleicht werden es diesmal mehr wegen des Anlasses des ersten Abschlussjahrgangs“, sagt die Biologie- und Französischlehrerin. Wichtig ist ihr zu betonen, „dass die Treffen immer in einem netten Rahmen erfolgen, der Förder- und Ehemaligenverein ist da sehr engagiert und sorgt für das Drumherum mit Essen und Trinken“, sagt Regine Klinke.

Auch Lehrer sind willkommen

Wer zum 1980er-Abiturjahrgang der IGS Langenhagen gehört und an dem Ehemaligentreffen teilnehmen möchte, kann eine Mail schreiben an regine.klinke@igs-lgh.de – das gilt auch für Personen, die bei der Recherche helfen können und Schüler von damals kennen. „Auch über Besuche von pensionierten Lehrern würden wir uns freuen“, sagt Klinke.

50 Jahre IGS: 2021 steht das Jubiläum an 40 Jahre Abitur an der IGS Langenhagen – das ist in diesem Jahr eine runde Feier, 2021 gibt es aber einen noch größeren Anlass. Denn dann wird die Schule 50 Jahre alt. Mit dem 21. September steht das Datum für den Festakt bereits fest, ebenso der Austragungsort: Die IGS Langenhagen ist Gastgeber und feiert in der Aula mit den weiteren sieben Gesamtschulen aus Niedersachsen zusammen, die im Jahr 1971 ebenfalls als IGS an den Start gegangen sind. Laut Timo Heiken, Leiter der IGS Langenhagen, „wird es aber nicht nur diese eine Veranstaltung geben, als Schule planen wir noch einige Aktionen“. hg

Von Stephan Hartung