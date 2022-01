Langenhagen

Die IGS Langenhagen hat zwei Tage geplant, an denen Eltern ihre Kinder für die gymnasiale Oberstufe anmelden können. Dies ist am Dienstag, 8. Februar, sowie am Mittwoch, 9. Februar, jeweils von 9 bis 15 Uhr in der Aula des Schulzentrums möglich. Für die Anmeldung in Betracht kommen Schülerinnen und Schüler der künftigen Jahrgänge elf und zwölf.

Die Anmeldeunterlagen stehen auf der Homepage der IGS auf www.igs-langenhagen.de zur Verfügung und sollten möglichst schon zu Hause ausgedruckt, ausgefüllt und dann unterschrieben mitgebracht werden. Auch ein Ausfüllen vor Ort ist möglich. Die Zeugnisse von Klasse fünf bis neun müssen zur Ansicht vorgelegt und das aktuelle Halbjahreszeugnis darüber hinaus als Kopie mitgebracht werden.

Bei der Anmeldungen gelten zahlreiche Corona-Regeln

Die Anmeldung erfolgt unter Beachtung bestimmter Hygiene- und Abstandsregelungen sowie unter der 2G-plus-Regel. Erforderlich sind demzufolge ein Impf- oder Genesenennachweis und für Personen ohne Auffrischungsimpfung ein tagesaktueller Test. Es ist pro Schüler nur eine Begleitperson erlaubt. Wer möchte, kann seine Anmeldung inklusive Kopien aller Zeugnisse auch bis zum 9. Februar per Post an die IGS senden oder die Unterlagen an den Anmeldetagen am Eingang abgeben.

