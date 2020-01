Langenhagen

Immer wieder beendet die Polizei Langenhagen illegale Fahrübungen auf dem Parkplatz der Pferderennbahn an der Theodor-Heuss-Straße. Fahranfänger ohne Führerschein nutzen das Gelände in Langenhagen um – meistens mit einer Begleitung im Auto – Praxis zu bekommen. Die Fahrspuren auf einer Luftaufnahme lassen erahnen, wie oft dort Fahrzeuge auf der geschotterten Fläche unterwegs sind. Fahrschulen dürfen das Gelände indes nutzen – legal. Dafür zahlen die Unternehmen auch einen Beitrag.

Der Parkplatz an der Pferderennbahn sei ein „neuralgischer Punkt“, sagt Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Langenhagener Kommissariat, auf Nachfrage. Die Beamten fahren auf Streife durch das Stadtgebiet immer wieder an dem Gelände vorbei. Auch andere Parkplätze, die nachts nicht abgesperrt werden, würden für illegale Fahrübungen genutzt, weiß der Ermittler. Die Verstöße verteilten sich auf die Tage in der Woche. Auch gebe es keine Schwerpunkte zu konkreten Uhrzeiten, berichtet er weiter.

Polizei ahndet tagsüber und nachts illegale Fahrübungen

Der Rennverein hat mit dem Fahrlehrerverband Niedersachsen einen Mietvertrag geschlossen. Fahrschulen sind deshalb berechtigt, den Parkplatz für Übungsfahrten zu nutzen. Quelle: Sven Warnecke

Bunke erinnert daran, dass bei solchen Fällen eine entspreche Strafe drohe – von einer Geldbuße bis hin zum Entzug der Fahrerlaubnis oder einer verspäteten Ausstellung des Führerscheins. Die Polizei ermittelt in solchen Fällen immer gegen beide – den, der am Steuer ohne Führerschein saß, und den Beifahrer oder den Halter des Wagens, weil dieser die illegalen Fahrten dulde.

Der Parkplatz ist Privatgelände des hannoverschen Rennvereins. Dieser habe mit dem Fahrlehrerverband Niedersachsen einen Mietvertrag geschlossen, berichtet der Geschäftsführer des Vereins, Matthias Seeber, auf Anfrage. Auf dieser Basis ist „den Fahrschulen die Nutzung des Parkplatzes gestattet“. Zu Vertragsinhalten – etwa, was die einzelnen Fahrschulen zahlen müssen – nennt Seeber mit Verweis auf die Vertraulichkeit keine Details.

Fahrschulen ärgern sich über die verbotene „Konkurrenz“

Für Fahrlehrer Jürgen Gerund sind die illegalen Übungsfahrten ein Ärgernis. „Wir zahlen dafür, um auf dem Rennbahn-Areal zu üben“, betont er. „Das ist irgendwie blöd“, meint er – „und vor allem verboten“. Er habe dort auch schon Kinder auf Motorrädern fahren sehen, schildert er seine Erlebnisse. Neben der davon ausgehenden Gefahr blockierten die Leute auch die diversen Fahrschulen, die dort übten. Das gelte auch für die vielen Lastwagenfahrer, die dort Anhänger abstellen oder ihre Ruhepausen einlegen. Sein Unternehmen – die City Fahrschule aus Hannover – hingegen nutze das Gelände legal und täglich mit Lastwagen, Autos, Motorrädern und Bussen. Und das seit Jahren.

Wer auf der Fläche seinen Lastwagen oder einen Anhänger abstellt, tut dies widerrechtlich, stellt Seeber unmissverständlich klar. Der Parkplatz sei mit Schildern ausgestattet, „die das Areal unmissverständlich als Privatparkplatz ausweisen“. Dazu lesen Autofahrer Seebers Angaben zufolge den Hinweis: „Das Benutzen des Parkplatzes sowie das Abstellen von Fahrzeugen jeglicher Art ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt“.

Die Polizei Langenhagen wird nach Bunkes Angaben weiter verschärft ein Auge auf den Platz werfen und jede illegale Fahrt ahnden.

Von Sven Warnecke und Julia Gödde-Polley