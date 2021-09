Langenhagen

Das erste Date hätte er fast vergeigt – würde man heute sagen. Die Hochzeitsfeier hat er nur mit Mühe gesundheitlich angeschlagen überstanden, den Ehering fünf Jahre nach der Hochzeit verloren. Ein schlechtes Omen nach dem anderen? Mitnichten! Klaus Sommerfeld hat mit seiner Frau Ilse eine stets glückliche Ehe geführt – und das auf den Tag genau 60 Jahre. Das Paar aus Langenhagen feiert am 29. September seine diamantene Hochzeit.

Unter ihrem damaligen Mädchennamen lebte und arbeite Ilse Brackmann, die aus Pattensen stammt, auf dem Gestüt Buhmann in Evershorst. Dort musste der junge Maurer Klaus Sommerfeld mit seiner Firma einige Aufträge erledigen. „Und bei den vielen jungen Damen, die so durch die Diele gegangen sind, hat man schon genauer hingeguckt“, erinnert sich der heute 81-Jährige und lacht. Bei einer Frau schaute er genauer hin – und lud sie zu einem ersten Treffen mit Ausfahrt in ein Tanzlokal nach Hannover ein.

Mit dem Auto im Straßengraben gelandet

Als Gentleman holte er seine neue Bekanntschaft natürlich am Gestüt ab. In der ersten Kurve passierte es dann. „Da wollte er wohl zeigen, was er kann und ein bisschen protzen“, erzählt Ilse Sommerfeld und lacht. Denn in seinem VW Käfer überschlugen sie sich zweimal, blieben aber zum Glück unverletzt. Mit im Auto saß auch eine Arbeitskollegin der heute 79-Jährigen sowie der Cousin von Klaus Sommerfeld, Gisela und Günter. Beide sollten später auch heiraten. Immerhin: Das Auto kam mit nur leichten Schäden davon. Dennoch machte sich das Quartett zu Fuß auf den Weg nach Langenhagen, fuhr dann mit dem Auto des Cousins ins angepeilte Tanzlokal.

Diese Geschichte ereignete sich am 19. Dezember 1959. „Ein bisschen haben wir dann aber gebraucht, bis wir endgültig ein Paar wurden“, sagt Klaus Sommerfeld. In seiner Heimatstadt Langenhagen gab es schließlich am 29. September 1961 die standesamtliche sowie die kirchliche Trauung. „Durch die Feier am Abend habe ich mich aber mit einer schweren Mandelentzündung durchgekämpft“, erinnert er sich.

Ein schönes Paar: So sahen Ilse und Klaus Sommerfeld bei ihrer Hochzeit am 29. September 1961 aus. Quelle: Stephan Hartung (Repro)

Im April 1962 kam Sohn Dieter, zwei Jahre später Tochter Birgit zur Welt. Die Sommerfelds sind heute dreifache Großeltern, außerdem gehört auch ein Urenkel zur Familie, dem ihre Leidenschaft gehört. Genauso wie Urlaubsreisen. „Wir haben tolle Fahrten erlebt, waren auch in den USA und in der Karibik“, berichtet Ilse Sommerfeld, die gelernte Hauswirtschafterin ist, jedoch auch 25 Jahre bei Polygram in Langenhagen tätig war. Ihr Mann absolvierte, als im Alter von 40 Jahren der Rücken streikte, eine Umschulung vom Maurer zum Verwaltungsfachangestellten und war für Bundes- und Landesstraßen zuständig.

Ein weiteres Hobby: der Schützenverein Altenhorst. Klaus Sommerfeld ist dort seit 55 Jahren Mitglied, führte den Verein zwölf Jahre als Vorsitzender. Seine Frau war Vorstandsmitglied der Damenabteilung, gehört 2022 dem Verein 50 Jahre an. Ihre Feier richtet das Diamantpaar im Golfpark Hainhaus aus. Sicherlich werden dann viele Anekdoten wieder erzählt – die vom Autounfall beim ersten Date, aber auch die vom Verlust des Eherings.

Ehering liegt auf dem Grund eines Sees in Finnland

Und das ging so: Während eines Finnland-Urlaubs versuchte sich Klaus Sommerfeld beim Wasserski. Dabei muss es dann passiert sein. „Als wir später in der Sauna waren, haben wir bemerkt, dass sein Ring weg ist“, sagt Ilse Sommerfeld und erinnert sich auch daran, „dass mehrere Taucher den See abgesucht haben – vergeblich, vermutlich liegt der Ring dort noch heute“. Aus Angst vor einem erneuten Verlust hat sich Klaus Sommerfeld den Ring nicht nachmachen lassen. Dem Eheglück tat dies keinen Abbruch.

Von Stephan Hartung