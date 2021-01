Engelbostel

Es sind ohnehin die längsten Weihnachtsferien aller Zeiten – und gefühlt ziehen sie sich endlos hin. Wie halten Schüler aus Langenhagen in der Zeit der Corona-Beschränkungen Kontakt zueinander? Klar, mit Telefonaten und über die sozialen Netzwerke, das war schon vor der Pandemie so. Eine weitere Möglichkeit, die man mittlerweile aus dem Homeschooling kennt, ist die Videokonferenz. Die Redaktion hat an einer Konferenz teilgenommen und sich dabei mit Karlotta Hamburg aus Engelbostel, Matheo Hattendorf aus Kaltenweide und Henriette Trapp aus Hainhaus unterhalten. Die 15-Jährigen besuchen alle die Bläserklasse 10.6. der IGS Langenhagen.

„Mittlerweile fühlt es sich normal an“

Die Kontaktpflege ist den Jugendlichen sehr wichtig. „Durch Corona und Schulschließungen ist es schwer, den Kontakt zu halten. Über diese Plattform ist es aber gut möglich“ sagt Henriette. Doch sie schränkt gleich wieder ein, dass ein Video trotzdem unpersönlich bleibe und „eine Umarmung mit den Freunden nie ersetzen kann. Man sitzt ja nur vor dem Bildschirm rum“. An dieses Prinzip habe sie sich zu Corona-Beginn erst gewöhnen müssen, meint Karlotta. „Mittlerweile ist man darin geübt, es fühlt sich normal an.“ Mit Freunden habe sie vorher auch schon mal per Videoanruf kommuniziert. Aber jetzt habe dies noch viel mehr Einzug in ihren Alltag gehalten.

Karlotta Hamburg (unten) chattet mit Matheo Hattendorf und Henriette Trapp. Quelle: Screenshot/Matheo Hattendorf

Dabei geht es manchmal um gemeinsames Spielen. „Man kann online miteinander Spiele spielen. Mit echten Treffen ist es zwar schöner. Aber so ist es ein guter Ersatz“, sagt Matheo. Spiele, die die Schüler als Trio oder mit weiteren Freunden als Kleingruppe angehen, sind beispielsweise bekannte Klassiker wie Stadt-Land-Fluss und die Montagsmaler „Das geht recht einfach. Einer eröffnet die Konferenz und lädt die anderen ein“, sagt Matheo.

Dabei vermissen die Jugendlichen ihre Hobbys, alle drei Schüler leiden unter den fehlenden Freizeitmöglichkeiten. Matheo spielt sonst Badminton im SC Langenhagen, Henriette ist beim Schützenverein Kaltenweide aktiv, Karlotta tanzt in einer Tanzschule. „Das fehlt mir sehr. Online-Kurse hatte ich aber noch nicht“, sagt die Engelbostelerin. Außerdem schwimmt sie gerne, genau wie ihre beiden Klassenkameraden. Alle drei sind Mitglieder bei der DLRG Krähenwinkel. Vielleicht wird die Pandemie-Lage ja besser bis zum Anschwimmen Mitte Mai im Waldsee?

Die Ukulele in den Ferien erlernen

Die ungewöhnlich langen Ferien haben für Entschleunigung gesorgt: „Das ist entspannt. Wir treffen uns ja oft online, nur an Weihnachten war es weniger“, sagt Karlotta. Gut für die Schüler: Für die Ferien hatten sie von ihren Lehrern keine großen Aufgaben erhalten, lediglich ein Buch müssen sie lesen. Natürlich konnten die Jugendlichen die unterrichtsfreie Zeit nutzen, um auf ihren Instrumenten zu üben. Karlotta spielt Querflöte, Matheo Posaune und Henriette Trompete. Das haben sie auch getan, und nicht nur das: Henriette hatte sich zu Weihnachten eine Ukulele gewünscht und auch bekommen. Keine Pflicht von der Schule aus, sondern ganz freiwillig. Sie holt das Instrument vor die Kamera. „Ein paar Stücke kann ich schon. Im Internet gibt es Lehrvideos.“

Als weiteren Schulmodus in der Pandemie hoffen die jungen Langenhagener auf Präsenzunterricht im sogenannten Szenario B mit dem Wechsel zwischen Unterricht in der Schule und zu Hause, jeweils mit halber Klasse. „Ich finde das okay, wenn nur die Hälfte da ist. Ich kann mich dann besser konzentrieren“, sagt Matheo. Für ihn und die beiden Mädchen steht fest: Szenario C, das komplettes Homeschooling vorsieht, sei die schlechtere Lösung. „Mir ist lieber, dass ich eine Woche zu Hause bin, als dass ich gar nicht in die Schule gehen kann“, sagt Karlotta.

Sie hatte sich im November in ihrer Funktion als Sprecherin der IGS-Schülervertretung per E-Mail an Kultusminister Grant Hendrik Tonne gewandt und kritisiert, dass zu diesem Zeitpunkt trotz weiterer Corona-Fälle in verschiedenen Jahrgängen alle Jugendlichen der IGS wieder am Unterricht teilnehmen sollten. Und das, obwohl das Szenario B „überwiegend gut funktioniert“ habe.

Lieber per Fahrrad als mit dem Bus zur Schule

Zwar nicht vom Minister selbst, aber immerhin von einer Stellvertreterin bekam Karlotta im Dezember eine Antwort – verbunden mit Tipps, wie man sich am besten verhalten sollte zum Eigenschutz. Enthalten war auch die Information, dass für die Schülerbeförderung mehr Geld als zuvor zur Verfügung stehe und daher zusätzliche Busse eingesetzt würden. „In Bussen ist mir das einfach zu voll. Ich fahre lieber Fahrrad“, sagt Karlotta, und so verfahren Matheo und Henriette auch. „Wenn es Schnee und Eis gibt, nutze ich den Bus. Ansonsten ist mir das zu gefährlich. In den Bussen wird oft keine Maske getragen und sich nicht an die Regeln gehalten.“

