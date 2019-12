Langenhagen

Das Theatersaal Langenhagen ist während des Mimuse-Festival oft Schauplatz von Kleinkunst. Nun erfolgt in der Spielstätte an der Rathenaustraße eine ganz andere Show: „Zauber der Travestie“ lautet das Motto am Freitag, 31. Januar 2020. Die Show beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Die Veranstalter versprechen eine „schräg schrille andere Revue“ – mit Gästen aus namhaften Cabarets Deutschlands. Mal heftig, mal mit Herz und alles verpackt in eine Vielfalt von farbenprächtigen Kostümen. Ob Mann oder Frau, am Ende weiß es man es nicht genau. Die Zuschauer sollten sich verführen lassen in eine Welt aus Illusionen und perfekter Täuschung. Mit Witz und Charme werden die Entertainer Marcel Bijou und Sarah Barelly durch den Abend führen. Dazu gesellen sich Jhonny Boy und Ireen Sue. Aber auch die Publikumslieblinge Denisse Zambrana, das spanisches Multitalent, und Fräulein Luise, die ewig suchende Jungfrau aus Hannover, sind mit von der Partie.

Highlights wechseln sich ab

Ein Highlight folgt dem anderen, ein Künstler jagt den anderen von der Bühne in der rasanten Show. Die Revue „Zauber der Travestie“ ist eine Gala Revue der anderen Art, Show-Cabaret der Extraklasse mit Angriff auf die Lachmuskeln. Bekannt aus den Fernsehsendern RTL, N3, RBB und MDR sowie aus den Regionalprogrammen der einzelnen Sendeanstalten.

Die Revue ist empfohlen für Personen ab 16 Jahre. Karten kosten 25 Euro, im Vorverkauf inklusive Gebühren 27,50 Euro. Die Tickets sind erhältlich in der Geschäftsstelle von HAZ und NP im CCl. Außerdem gibt es unter Karten bei www.eventim.de oder der Kartenhotline unter Telefon (0 51 32) 88 70 10.

Von Stephan Hartung