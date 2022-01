Langenhagen

Dolmetscherinnen und Dolmetscher für fünf Sprachen unterstützen eine Impfaktion gegen das Coronavirus am Sonnabend, 29. Januar, im Langenhagener Rathaus. Die Stadtverwaltung und andere Institutionen bewerben das Angebot auf unterschiedlichen Kanälen.

Mehrsprachige Impfaktion in Langenhagen: „Wir wollen allen Menschen ein Impfangebot machen“

Die sonnabendliche Impfaktion im Ratstrakt (Eingang von der Konrad-Adenauer-Straße) steht diesmal unter dem Motto „All inclusive gegen Corona!“ In der Zeit von 9 bis 15 Uhr können sich alle Interessierten ab zwölf Jahren dort gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Angebot richtet sich besonders an Menschen, die aufgrund sprachlicher oder anderer Barrieren bislang noch keinen Impftermin wahrgenommen haben. „Wir wollen allen Menschen in Langenhagen ein Impfangebot machen und versuchen deshalb, die Impfaktion so barrierefrei und inklusiv wie möglich zu gestalten“, sagt die städtische Inklusionsbeauftragte Sabine Hettinger. Der Integrationsbeirat, der Inklusionsbeirat sowie die Freiwilligenagentur unterstützen das Angebot.

Ehrenamtliche Dolmetscher unterstützen die Impfwilligen am Sonnabend in verschiedenen Sprachen kostenlos beim Beratungsgespräch mit dem Arzt und helfen ihnen beim Ausfüllen der Formulare. Von 10 bis 11 Uhr ist ein türkischsprachiger Dolmetscher anwesend, von 11 bis 12 Uhr ist eine Übersetzung in das Französische möglich. Von 13 bis 14 Uhr sind arabisch- und polnischsprachige Dolmetscher vor Ort. Menschen, die Farsi sprechen, erhalten von 14 bis 15 Uhr Unterstützung. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Bei entsprechender Nachfrage ist eine Wiederholung geplant

„Uns ist es wichtig, dass auch Personen, die die deutsche Sprache erst lernen, die Möglichkeit bekommen, mithilfe von Dolmetscherinnen und Dolmetschern dem impfenden Arzt Fragen stellen zu können und bei dem Ausfüllen der Formulare Unterstützung zu bekommen“, sagt die Integrationsbeauftragte Justina Scharlé. Und: „Sollte die Nachfrage groß sein, würden wir die Aktion wiederholen und vielleicht Hilfe in weiteren Sprachen anbieten.“

Geimpft wird mit den Vakzinen von Biontech und Moderna. Es werden sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Booster-Impfungen verabreicht. Der Zugang ist barrierefrei. Wer einen Impfpass hat, sollte diesen mitbringen.

Organisatoren bewerben Angebot über Mailverteiler und Plakate

Um möglichst viele Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen, wurden die Infos zur Impfaktion nach Auskunft von Stadtsprecherin Stefanie Brandt-Heitmüller in verschiedenen Sprachen unter anderem über die Online-Verteiler des Integrations- und Inklusionsbeirates gestreut. Die Verteiler enthalten Einrichtungen, Beiräte, Haupt- und Ehrenamtliche, die in den Bereichen Inklusion und Integration tätig sind. Informationen gab es auch über die Volkshochschule an Teilnehmer von Deutschkursen und für Geflüchtete, die in städtischen Unterkünften wohnen. Hinzu kamen Plakate in den fünf Sprachen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet.

Von Frank Walter