Langenhagen

In der Paracelsus-Klinik am Silbersee in Langenhagen können sich am Mittwoch, 22. Dezember, von 15 bis 18 Uhr rund 250 Impfwillige ab 30 Jahren mit dem Impfstoff von Moderna gegen das Coronavirus impfen lassen. Eine weitere Impfaktion gibt es am zweiten Weihnachtstag, Sonntag, 26. Dezember, im Maritim Airport Hotel. Geimpft wird jeweils ohne Termin.

So läuft die Impfung in der Klinik ab

Impfberechtigt in der Paracelsus-Klinik sind alle Erwachsenen, die entweder noch nicht geimpft sind oder sich boostern lassen wollen. Die Booster-Impfung wird verabreicht, wenn die letzte vorausgegangene Impfung mindestens vier Monate zurückliegt. Dabei wird die Impfung unabhängig vom zuvor verwendeten Impfstoff vorgenommen. Bei Menschen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, muss dies mindestens vier Wochen zurückliegen.

Impfwillige sollten neben ihrem Impfausweis (sofern vorhanden), dem Personalausweis und der Versichertenkarte auch das Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoffen ausgefüllt mitbringen. Die Dokumente stehen auf der Seite des RKI www.rki.de in der aktuellen Fassung zur Verfügung. Das Formular ist aber auch vor Ort in der Klinik erhältlich und kann dann in der Warteschlange ausfüllen werden.

Auch im Hotel am Flughafen wird geimpft

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, können sich dann mindestens 16-Jährige im Maritim am Flughafen impfen lassen. Verabreicht werden jedoch nur Zweit- beziehungsweise Booster-Impfungen – Erstimpfungen sind nicht möglich. Es stehen zwei Zeitfenster zur Verfügung, und zwar von 10 bis 12.30 und von 14 bis 17 Uhr.

Mitzubringen ist der Impfpass. Die auszufüllenden Unterlagen werden im Hotel zur Verfügung gestellt. Menschen, die jünger als 30 Jahre sind, sowie Schwangere erhalten den Impfstoff von Biontech, alle anderen das Vakzin von Moderna. Das kostenfreien Parken in der Tiefgarage wird gewährleistet, das Tragen einer FFP2-Maske im Hotel ist verpflichtend. Die Restaurants im Hotel sind geschlossen. Impfwillige können sich persönliche Verpflegung wie Wasser mitbringen.

Von Frank Walter