Der entsprechende Tagesordnungspunkt im jüngsten Bildungs- und Schulausschuss des Langenhagener Rats nannte sich „Blitzlicht der Schulen“. Doch was dabei Silke Kaune, Leiterin des Gymnasiums, berichtete, wirft kein gutes Licht auf die Impfbereitschaft an der Schule. „Wir versuchen, viel Aufklärungsarbeit zu betreiben. Aber die Resonanz ist leider recht gering“, sagte sie.

Im Kollegium sei die Impfbereitschaft zwar hoch, wie Kaune berichtete. Was sie aber traurig finde, sei, „dass wir die Eltern vieler Kinder einfach nicht erreichen“. So erzählte Kaune von Fällen, die sich auf ihrem Schreibtisch stapeln. Dabei werde man als Schulleitung stellvertretend für das Kollegium auch schon einmal von Eltern beschimpft, dass man deren Kinder in Ruhe lassen solle mit dem Impfthema.

Gymnasium und IGS bieten Impftermine an

Umso gespannter ist Kaune auf den 16. Dezember. Dann macht ein mobiles Impfteam der Region Hannover Station auf dem Gelände des Schulzentrums. Die Peko-Halle wird sich in ein Impfzentrum verwandeln. Der Termin ist nur für das Gymnasium und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Dabei können sich Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler gegen das Coronavirus impfen lassen, aber auch deren Eltern.

Die IGS Langenhagen bietet ebenfalls einen internen Impftermin an. Am Freitag, 17. Dezember, können sich alle Lehrerinnen und Lehrer aus Langenhagen – egal, in welcher Schulform und in welchem Ortsteil sie unterrichten – impfen lassen. Diesen Termin organisiert IGS-Leiter Timo Heiken jedoch privat, er hatte dafür eine Ärztin gewinnen können.

Ein mobiles Impfteam der Region ist erst am 12. Januar an der IGS zu Gast. Möglicherweise, das steht aber noch nicht fest, wird dieser Termin dann auch nicht nur den Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung stehen, sondern auch Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern. Apropos: Heiken hat ebenfalls schon unerfreuliche Erfahrungen gemacht wie seine Kollegin vom Gymnasium. „Da gibt es auch mal Beschimpfungen. Aber in Relation zur Größe unserer Schülerzahl ist das zu vernachlässigen. Die Elternschaft ist sehr moderat eingestellt“, sagte er.

Lob an die Stadt: Digitalisierung schreitet voran

Gute Nachrichten gab es von Kaune im Schulausschuss jedoch bezüglich der digitalen Arbeitsmittel. „Da geht es voran“, sagte sie und schickte ein großes Lob in Richtung Stadtverwaltung. Deren IT-Abteilung habe gute Vorarbeit geleistet und die Voraussetzungen geschaffen. „Wir haben nun die iPads für die Lehrkräfte bekommen und sind gut ausgestattet.“ Woran es jetzt allerdings noch hake, seien die Schulungen mit den neuen Geräten. „Es ist aktuell schwer, Termine für Fortbildungen zu erhalten.“

Von Stephan Hartung