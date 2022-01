Langenhagen

Die Impfkampagne gegen das Coronavirus in Langenhagen geht weiter. Sowohl für Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene als auch für Kinder von fünf bis elf Jahren gibt es Angebote.

Kinder können ihre Schutzimpfung am Sonnabend, 29. Januar, von 10 bis 17 Uhr im Impfzentrum am Fuhrenkamp 3 in Wiesenau erhalten. Dafür bittet die Region Hannover um Anmeldungen unter www.impfportal-niedersachsen.de.

Für Jugendliche und Erwachsene ist hingegen keine Terminvereinbarung nötig. Sie können sich am Sonnabend, 29. Januar, von 9 bis 15 Uhr im Ratstrakt des Rathauses impfen lassen. Dort stehen an diesem Tag zu bestimmten Zeiten auch Dolmetscher für mehrere Sprachen zur Verfügung. Am Sonntag, 30. Januar, können Impfwillige wieder zwischen 9.30 und 17 Uhr ins Haus der Jugend, Langenforther Platz 1, kommen. Von Montag, 31. Januar, bis Freitag, 4. Februar, öffnet das Impfzentrum am Fuhrenkamp 3 dann wieder täglich von 10 bis 16 Uhr.

Von Frank Walter