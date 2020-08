Langenhagen

In der Stimme von Claudia Dudszus klingt schon ein wenig Stolz mit. Stolz auf ihre rund 50 Mitarbeiter im Jobcenter am Straßburger Platz in Langenhagen. Denn sie haben sich seit dem Shutdown im März auf die Corona-Pandemie eingestellt und ihre Arbeitsweise entsprechend angepasst, sagt die Chefin lobend. Dies geschah zumeist von zu Hause aus, zum Schutz der Kollegen und der Kundschaft. „Das hat mich stark beeindruckt.“ Die daraus gewonnenen Erfahrungen könnten sich auch nach der Krise durchaus auswirken und die Arbeit der Jobcentermitarbeiter dauerhaft verändern.

„Es ist ganz wichtig für uns, dass wir die Häuser nicht komplett zugemacht haben“, sagt Dudszus. „Allen, die Fragen hatten, wurde geholfen.“ Und das waren mehr als sonst. Die letzte exakte Zahl von 4812 Hilfeempfängern stammt aus dem März. Die Jobcenterchefin spricht in der Covid-19-Krise von einem fünfmal höheren Aufkommen an Hartz-IV-Anträgen. Und die „Mischung der Antragsteller war durchaus bunt“, berichtet sie. Unter den Hilfesuchenden waren genau so Selbstständige wie etwa auch Kurzarbeiter. „Das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten.“

Dudszus : Menschen sollen nicht allein gelassen werden

Ihre Mitarbeiter hätten den Kunden nicht nur telefonisch geholfen, sondern auch via E-Mail. Dem Jobcenter sei es wichtig gewesen, den Kontakt zu den Menschen nicht zu verlieren. Dabei sei aber auch herausgekommen, dass viele Hilfesuchende ihre Hartz-IV-Anträge anfangs rein prophylaktisch gestellt hätten. „Speziell die Selbstständigen“. Doch zum Glück habe es dann andere unbürokratische Förderprogramme des Bundes gegeben. „Damit niemand seine Wohnung verliert“, betont Dudszus. „Die Menschen sollten das Gefühl haben, alles bezahlen zu können.“

Doch eines stellt die Jobcenterleiterin auch klar: Wer ein Vermögen von mehr als 60.000 Euro hat, der bekam kein Geld. Allen anderen Menschen sei sofort geholfen worden. Ob es allerdings Missbrauchsfälle angesichts der unbürokratischen Hilfe gegeben habe, werde sich ihren Angaben zufolge frühestens im Herbst herausstellen. Ende März war das „Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2“ in Kraft getreten.

Menschen mit geringem Einkommen besonders betroffen

„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen Menschen mit geringem Einkommen um ein Vielfaches härter als Besserverdienende“, sagt Dudszus. Denn bei einem monatlichen Regelsatz von 432 Euro für einen alleinstehenden Erwachsenen – das bedeutet 14,40 Euro pro Tag – ließen sich keine großen Sprünge machen oder gar auf Vorrat etwas einkaufen, betont sie. Viele hätten deshalb um einen Vorschuss gebeten. „Für uns ging es deshalb während der gesamten Corona-Zeit darum, dass die Leistungen an die Empfänger fließen“, sagt die Jobcenterchefin. „Das war allen Kollegen klar, damit keiner auf der Strecke bleibt.“

Aus diesem Grund wechselten während des Shutdowns rund 30 Prozent der Mitarbeiter ins Homeoffice. Aktuell arbeiten noch 10 Prozent der Belegschaft von zu Hause aus – wo immer es technisch möglich ist. Das Jobcenter hatte zudem sehr kurzfristig eine Hotline unter Telefon (0511) 65592299 geschaltet. Dabei werden Dudszus’ Angaben zufolge die Menschen mithilfe von Dolmetschern auf Arabisch, Bulgarisch, Dari, Englisch, Farsi, Französisch, Kurdisch, Paschtu, Polnisch, Rumänisch, Tigrinisch, Türkisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch und Ungarisch unterstützt. Nach Terminvereinbarung stehen zudem auch Dolmetscher für die Sprachen Urdu, Somali und Italienisch zur Verfügung.

Zum Teil wurden in Notfällen auch persönliche Gespräche vor der Tür und auf dem Flur geführt, schildert Dudszus die Arbeit in der Corona-Krise. Als Pluspunkt habe sich außer der technischen Ausstattung gezeigt, dass das Jobcenter für viele Leistungsempfänger eine elektronische Akte angelegt hat. Darauf habe jeder Mitarbeiter bei Bedarf zugreifen und helfen können.

Homeoffice ist für Jobcenter Modell der Zukunft

Parallel dazu hat das Jobcenter die Arbeitsweise geändert: So hätten die Mitarbeiter in der Vor-Corona-Zeit den Betroffenen zumeist einen Brief geschrieben, wenn Unterlagen gefehlt haben. „In der Pandemie haben wir angerufen und abgesprochen, was wir noch benötigen und auch gesagt, welche Leistungen den Kunden noch zustehen“, sagt Dudszus. Nicht nur das soll auch nach der Pandemie beibehalten werden. Sie kann sich angesichts der guten Erfahrungen durchaus vorstellen, mehr Kollegen im Homeoffice arbeiten zu lassen.

Darüber sei bereits vor der Corona-Krise innerhalb des Jobcenters nachgedacht worden. Denn dank der Telearbeit würden die Mitarbeiter wesentlich entspannter und damit produktiver zu Werke gehen, listet Dudszus die Vorzüge auf. „Das Homeoffice ist auch für das Jobcenter ein Modell der Zukunft.“ Des gelte speziell in der Sachbearbeitung. Rund die Hälfte ihrer Kollegen in dieser Abteilung könne sie sich am heimischen Schreibtisch vorstellen, so denn die technischen Voraussetzungen in den eigenen vier Wänden stimmten und die Mitarbeiter dazu bereit wären.

Gleichwohl: „Wir leben von der persönlichen Beratung“, hebt Dudszus hervor. Alles in allem hätten die Arbeitsabläufe in den vergangenen fünf Monate funktioniert, resümiert sie. Angesichts der nicht unerheblich gestiegenen Fallzahlen setzt die Jobcenterchefin auf das nächste Frühjahr und eine Wiederbelebung der Konjunktur. Einen Gewinner hat sie zwischenzeitlich auch ausgemacht: den Versandhandel. Dieser habe stark von der Corona-Krise profitiert. Dort würden immer Mitarbeiter gesucht, macht sie ihrer Kundschaft Hoffnung. „Irgendetwas geht immer auf dem Jobmarkt.“

Von Sven Warnecke