„ Pfingstsonntag wollen wir in Engelbostel einen Gottesdienst unter freiem Himmel feiern“, kündigt Rainer Müller-Jödicke an. Für den Pastor ist der Feiertag in anderen Jahren ein sehr beliebter Tauftag. Doch in Corona-Zeiten wurden alle Taufen am alten Taufstein vor der Martinskirche abgesagt. „Trotzdem bleiben wir dieses Mal draußen vor der Kirche.“ Er hofft, dass dies nicht zuletzt den vorsichtigen Gottesdienstbesuchern entgegenkommt, die sich in den vergangenen Wochen noch nicht wieder in die Kirche getraut haben.

„Ich würde mich freuen, wenn alle einen Klappstuhl mitbringen“, sagt Stephan Mörke. Der Kirchenvorsteher verspricht, aber auch für diejenigen, die keinen zur Hand haben, einen Stapel Stühle auf der Kirchwiese bereitzuhalten. Der Gottesdienst beginnt am 31. Mai um 10 Uhr. Der für Pfingstmontag angekündigte Gottesdienst mit dem früheren Pastor Werner Merten fällt indes aus. „Da unser beliebter Prediger mittlerweile 93 Jahre alt ist, gehört er eindeutig zur Risikogruppe, und wir wollen ihn schützen“, betont Mörke.

Von Sven Warnecke