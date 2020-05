Zum vierten Mal steht der Balkon- und Gartenwettbewerb an. Der Verein Win (Wohnen in Nachbarschaften) bei der KSG Hannover sucht kreative Wiesenauer, die unter dem Motto „Junges Gemüse und grüne Hüpfer“ Ideen haben. Alle Kräuter sind erlaubt: Duft-, Gewürz-, Heil- oder Wildkräuter, einjährige oder mehrjährige Pflanzen. Es wird in drei Kategorien bewertet: Balkone, Mieter- und Wohngärten sowie größere Gärten. Auch in diesem Jahr wird der Garten- und Balkonwettbewerb aus dem Städtebausanierungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Wiesenau“ gefördert. Anmeldungen sind ab dem 29. Mai zwischen 12 und 16 Uhr via Anmeldekarte im Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11, möglich. Alle Teilnehmer erhalten ein buntes Kräuterset. Anmeldeschluss ist am 6. Juli. Bis Mitte August kann gepflanzt, gestaltet und dekoriert werden.