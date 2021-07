Langenhagen

Die Corona-Pandemie hat über Monate gemeinsamen Sport unmöglich gemacht. Aktuell lassen die niedrigen Inzidenzwerte eine Rückkehr zu ein wenig Normalität wieder zu. Aus diesen gibt es in Langenhagen nun am 11. September ein Sportfest.

Auf dem Gelände des Sportclubs Langenhagen (SCL), Leibnizstraße 56, soll an diesem Tag ein inklusives Sportfests die Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen möglich machen. Dabei präsentieren die beteiligten Vereine in der Zeit von 11 bis 17 Uhr verschiedene Sportarten, die ausprobiert werden können. Daraus sollen nachhaltige, inklusive Sportangebote in den Vereinen Langenhagens entstehen, wird als Ziel ausgegeben.

Außer den klassischen Sportangeboten erwartet die Gäste ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Fun-Sport-Angeboten wie Bungee-Run, Fußball-Darts und Aero-Trimm, kündigen die Veranstalter an. Der inklusive Sporttag ist eine Kooperation zwischen mehreren Sportvereinen im Sportring Langenhagen, der Lebenshilfe Langenhagen/Wedemark und dem Landessportbund Niedersachsen (LSB). Auch die Stadt Langenhagen ist im Rahmen ihres Aktionsplans Inklusion beteiligt.

Von Sven Warnecke