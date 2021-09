Langenhagen

Klettern, Rollstuhlbasketball, Tischtennis und viele weitere Sportarten: Das alles können Menschen mit und ohne Behinderung am Sonnabend, 11. September, in Langenhagen selbst ausprobieren. Beim inklusiven Sportfest „Fairplay in Langenhagen – das Sportfest für alle“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Los geht es auf Anlage des SC Langenhagen an der Leibnizstraße 56 um 11 Uhr, das Ende ist gegen 17 Uhr geplant.

Veranstalter sind der Landessportbund Niedersachsen (LSB) mit seinem Programm „Teilhabe am Vereinssport“, der Sportring und die Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark in Zusammenarbeit mit der Stadt im Rahmen des Aktionsplans für „Inklusion in Langenhagen“. Es ist ein Pilotprojekt in der Region Hannover und soll eine Auftaktveranstaltung werden, um solche Aktionen in Zukunft häufiger anzubieten.

Lesen Sie auch Stadt eröffnet ersten inklusiven Spielplatz

Hannover 96 zeigt ein Einlagespiel

Ziel des Sportfests ist es, Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen und inklusive Strukturen in den Sportvereinen in der Stadt zu etablieren. Für das Rahmenprogramm sorgen die inklusive Fußballmannschaft von Hannover 96, die in einem Freundschaftsspiel antreten wird, sowie eine inklusive Linedancegruppe aus Langenhagen.

Der Zutritt zum Vereinsgelände ist aufgrund der aktuellen Corona-Situation nur für Menschen gestattet, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Es gilt also die 3-G-Regel. Für Kurzentschlossene bieten die Veranstalter vor Ort kostenlose Tests an. Weiterhin gelten die allgemeinen Hygieneschutzmaßnahmen.

Für das Sportfest wird keine Startgebühr erhoben. Für Fragen können sich Interessierte an Jaak Beil richten. Er ist LSB-Projektreferent des Programms „Teilhabe am Vereinssport“ und unter Telefon (05 11) 1 26 82 73 oder per E-Mail an jbeil@lsb-niedersachsen.de erreichbar.

Von Stephan Hartung