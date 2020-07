Langenhagen

„Kein Mensch ist illegal“, „Hass ist keine Meinung“, „Das beste Mittel gegen Rassismus: Das Kennenlernen“, „ Rassismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen“ und „Frieden ist, wenn die Hautfarbe egal ist“: Diese Sprüche konnten Passanten am Dienstag ab dem späten Nachmittag auf dem Marktplatz im Stadtzentrum lesen. Der Integrationsbeirat startete die Aktion unter dem Motto #RassismusAnkreiden mit dem Ziel, auf das Thema aufmerksam zu machen, die Menschen zum Nachdenken anzuregen und dafür zu sensibilisieren.

Mit bunter Sprühkreide waren die Beteiligten am Werk und hinterließen gemeinsam mit Bürgermeister Mirko Heuer auf dem Pflaster Sprüche für Vielfalt und Toleranz. Jugendliche, die sich zu dem Zeitpunkt dort aufhielten, griffen spontan selbst zur Spraydose – sehr zur Freude der Organisatoren.

Anzeige

Mitglieder des Integrationsbeirats sprühen verschiedene Sprüche auf den Marktplatz. Gemeinsam mit Bürgermeister Mirko Heuer (Dritter von links) wollen sie auf das Thema Rassismus aufmerksam machen. Quelle: Julia Gödde-Polley

Weitere HAZ+ Artikel

„Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir uns für diese Form des Protests gegen Rassismus entschieden und nicht zur Demonstration aufgerufen, um niemanden zu gefährden“, sagt Beiratsvorsitzender Erwin Eder über die Idee der Aktion. Die Beteiligten hofften, dass der nächste Regen etwas länger auf sich warten ließ, damit die Sprühkreide länger sichtbar bleibt. Doch bereits während der Aktion fielen die ersten Regentropfen. Einige Passanten blieben trotzdem stehen oder lasen die Botschaften im Vorbeigehen – ein erster positiver Effekt. Ein Blick am nächsten Morgen zeigte: Die starken Botschaften trotzten auch dem Regen der Nacht.

Rassismus gibt es auch in Langenhagen

Mit großer Sorge haben die Mitglieder des Integrationsbeirats die rassistischen und diskriminierenden Vorfälle der jüngsten Vergangenheit in den USA in den Medien verfolgt. Doch auch hierzulande sei Rassismus kein Fremdwort. In Langenhagen leben nach Angaben der Stadt mehr als 8500 Menschen ohne deutschen Pass. Dass Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung zum Alltag gehört, hat Hamidou Bouba bereits erfahren. Der seit vielen Jahren in Langenhagen lebende Kameruner kämpft nicht nur als Mitglied im Integrationsbeirat gegen Rassismus, sondern macht sich bundesweit dagegen stark.

Alltagsrassismus habe viele Facetten: Er berichtet von Sprüchen, Witzen und Fragen nach der Herkunft, gut gemeinten Komplimenten, Nachteilen bei der Wohnungssuche und Polizeikontrollen aufgrund seiner Hautfarbe. Besonders im Bildungssystem werde die Diskriminierung immer wieder deutlich, sagte er.

Einen Effekt haben die bunten Sprüche auf dem Marktplatzboden sofort: Einige Menschen bleiben stehen oder lesen die Botschaften im Vorbeigehen durch. Quelle: Julia Gödde-Polley

Kampf gegen Rassismus : Alle sind gefordert

Bei der Bekämpfung von Rassismus „sind wir alle gefordert“, sagt Bouba. Das Thema gehe alle an – nicht nur die Betroffenen selbst. Der Beirat könne ein Leben mit Vielfalt und Toleranz anschieben, doch dafür einsetzen müsse sich die gesamte Gesellschaft. Seit 1992 gibt es den Beirat, der zunächst Ausländerbeirat hieß, der sich für die Belange der Menschen mit Migrationshintergrund einsetzt. Doch was kann jeder Einzelne tun? „Vor allem sein eigenes Handeln und die eigene Wortwahl kritisch hinterfragen. Mehr Achtsamkeit in der Alltagssprache wäre wünschenswert, denn vielen Menschen ist es scheinbar gar nicht bewusst, wie sehr sie andere mit ihren Witzen oder Verallgemeinerungen über Ausländer verletzen“, sagt die städtische Integrationsbeauftragte Justyna Scharlé.

Integrationsbeirat: Neuwahl im November, Kandidaten gesucht

Nicht nur Bouba und Eder hoffen, dass sich viele Menschen abseits des alltäglichen Engagements für eine offene und tolerante Gesellschaft ehrenamtlich auch im Integrationsbeirat engagieren wollen. Die Neuwahl des Gremiums ist für den 7. November terminiert. Am 26. September soll es eine Informationsveranstaltung geben, doch bereits jetzt können sich Interessierte bei Scharlé unter Telefon (0511) 73079108 oder bei Eder unter Telefon (0162) 4975379 melden. Dem Gremium gehören aktuell zwölf Langenhagener mit Migrationshintergrund, Vertreter der größten Ratsfraktionen und die Integrationsbeauftragte an. Zudem gibt es beratende Mitglieder. Dafür können auch Menschen ohne Migrationshintergrund kandidieren. Der Beirat hat unter anderem die Ziele, das Zusammenleben verschiedener Kulturen zu fördern, die Chancengleichheit zu unterstützen sowie die Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund auf der politischen Ebene zu vertreten.

Auch nach dem Regen der Nacht sind die starken Botschaften am Mittwochmorgen auf dem Marktplatz noch deutlich zu lesen. Quelle: Rebekka Neander

Hopfe: Bedeutung der Worte überdenken Ist das Wort „getürkt“ ein rassistischer Begriff? Wie in vielen anderen Dingen konnte der Rat der Stadt am Montag auch in dieser Frage keine Konsens herstellen. BBL-Ratsherr Jens Mommsen hatte in einer Kontroverse um von ihm angezweifelte Unterlagen der Verwaltung in einer vorangegangenen Ratssitzung diesen Begriff öffentlich gebraucht und war daraufhin von den CDU-Ratsfrauen Claudia Hopfe und Jessica Golatka kritisiert worden. Mommsen nutzte die Ratssitzung am Montag nun, um sich in einer persönlichen Erklärung für den Gebrauch des umgangssprachlich als Synonym für „gefälscht“ genutzten Begriffs zu rechtfertigen. Mommsen erläuterte, dass der Begriff nach seiner Recherche durchaus anerkennend für eine gelungene Täuschung genutzt werden könne. Golatka hielt ihm ihre eigenen Erkenntnisse entgegen, nach denen der Begriff klar abwertend besetzt sei. Hopfe bat alle Beteiligten eindringlich auch in Anbetracht der weltweit wogenden Debatte um Rassismus darum, die ursprüngliche Bedeutung von umgangssprachlich eingebürgerten Begriffen auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen. Darin allerdings waren sich am Ende alle politischen Gruppierungen einig.

Von Julia Gödde-Polley