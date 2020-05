Langenhagen

Das Gelände der Firma Rüterbau erstreckt sich in Langenhagen auf einem gut 53.000 Quadratmeter großen Areal, eingegrenzt von der Straße Am Pferdemarkt, dem Bahndamm und der Hanseatenstraße. Doch das ist bereits lange Geschichte. Heute beherrschen dort Abrissbagger und Berge von Schutt das Bild.

Es zeichnet sich jetzt eine Lösung für das seit Jahren brachliegende Gelände ab. Zwischenzeitlich hat der Investor, die Alpha Industrial Advisors aus Frankfurt am Main, das Areal wohl erworben und lässt die vorhandenen Gebäude dem Erdboden gleichmachen. Das Unternehmen, nach eigenen Angaben mit Hauptsitz in Luxemburg, ist spezialisiert auf den Bau von Logistikstandorten. Deutschland-Direktor Martin Birkert wollte sich auf mehrmalige Anfrage zu den eigenen Absichten nicht äußern. Er verwies vielmehr auf die zwar beantragte, aber noch fehlende Baugenehmigung. Erst danach wolle er sich äußern.

Gewerbe aller Art ist mit Einschränkung möglich

Doch welche Art von Entwicklung ist dort überhaupt möglich? Auf Anfrage teilte Langenhagens Stadtsprecherin Juliane Stahl mit, dass der rechtsverbindliche Bebauungsplan ein Industriegebiet festsetzt. Doch es gebe durchaus Einschränkungen. So dürfe die „gewerbegebietstypische Immission“ 65 Dezibel tagsüber und 50 Dezibel nachts nicht überschreiten, sagt sie. „Im Falle von konkreten Bau- und Nutzungsanfragen muss gegebenenfalls seitens des Antragstellers über zusätzliche Gutachten nachgewiesen werden, dass die geplante Nutzung an diesem Standort verträglich ist und die genannten Immissionswerte eingehalten werden.“ Gemeint sind unter anderem ein Schall- sowie ein Verkehrsgutachten. Grundsätzlich sei dort aber die Ansiedlung von Gewerbe aller Art, Lagerhäusern und -plätzen sowie Tankstellen möglich. „Logistik- oder Speditionsbetriebe fallen ebenfalls unter den Begriff Gewerbebetriebe aller Art“, teilt Stahl ferner mit.

Die gute Verkehrslage, aber vor allem die Eisenbahnanbindung hatte vor gut 140 Jahren dazu geführt, dass sich die einstige Schlosserei – später Rüterbau – in Langenhagen ansiedelte. Das ging bis Mitte der Neunzigerjahre gut, einhergehend mit zwischenzeitlichen Übernahmen, denn der Betrieb war durchaus erfolgreich. Er beschäftigte in der Hochzeit mehr als 1000 Mitarbeiter. Neben dem Flughafen am Heimatstandort sowie diversen weiteren namhaften Projekten zeichnete das Unternehmen auch für den Bau des Moskauer Flughafens Scheremetjewo II kurz vor den Olympischen Spielen 1980 verantwortlich.

Rundes Verwaltungsgebäude sorgt für Aufsehen

Und die Firma selbst fiel auch anderweitig auf: mit der von Architekt Heinz Wilke entworfenen Unternehmenszentrale – der sogenannten Rüterbau-Rotunde, einem runden Stahlgebäude mit einer Fassade aus Glas und Aluminium. Doch genau dieser um das Jahre 1972 entstandene Verwaltungstrakt sollte mit Blick auf Asbest später Probleme bereiten.

Dann kam das Aus. Trotz großer Bauprojekte wie der Münchener Messehallen, dem Dach des Pariser Fußballstadions und mehrerer Messehallen in Hannover geriet die Firma ab 1992 in die Verlustzone, schrieb fortan rote Zahlen. Die Firma wurde unter anderem Tochter der bundeseigenen Salzgitter AG. Später schlüpfte sie unter das Dach der Preussag. Doch alles half nichts. Zwischen 1996 und 1998 wurden die meisten Langenhagener Beschäftigten entlassen.

Ringen um Gelände beschäftigt auch die Justiz

Das Firmengelände hat auch die Gerichte beschäftigt. Anfang der 2000er-Jahre wollte dort ein Langenhagener Unternehmen Büro- und Schulungsflächen einrichten. Allerdings wurde für das zwischenzeitlich von einem Insolvenzverwalter betreute Grundstück nie der vereinbarte Kaufpreis entrichtet. In der Folge ermittelte seinerzeit die Staatsanwaltschaft Hannover wegen Verdachts auf Betrug, Urkundenfälschung, Unterschlagung und Insolvenzverschleppung gegen die Immobilienfirma.

Ein Kasseler Investor kaufte später das Areal. Seither wurde vieles geplant – und dann auch zumeist wieder verworfen. Dort sollte ein Baumarkt angesiedelt werden, dann etwa ein internationales Handelszentrum. Nicht vieles wurde realisiert – oder nur kurzzeitig. Bis 2008. Dann zogen die Spedition Pralle – bekannt für die ehrenamtlich mitorganisierte Bio-Brotbox-Aktion zum Schulstart – sowie die Firma Logiline Logistik ein. Die Mieter haben sich vor gut sieben Jahren aber neue, größere Räumlichkeiten in der Stadt gesucht. Seither sind die Hallen und Gebäude verwaist. Wie es nun auf dem Rüterbau-Areal weitergeht, ist unklar.

Für andere Industriebrachen gibt es durchaus Lösungen

Doch das Areal ist nicht die einzige Industriebrache in Langenhagen. Ein zweites prominentes – vor allem geschichtsträchtiges – Beispiel war etwa die ehemalige Norta-Tapetenfabrik an der Walsroder Straße. Nach Jahren des Leerstandes fand sich dafür eine für die ganze Stadt wohl gewinnbringende Lösung: Dort hat die Firma Cramer aus Burgdorf einen großen Edeka-Markt errichtet und vergangenes Jahr eröffnet. Aktuell sticht das weitgehend leer stehende Gebäude des ehemaligen CD-Presswerks EDC an der Emil-Berliner-Straße ins Auge, für das es noch keine offiziell bekannte Lösung zu geben scheint.

