Die Emotionen schlugen zuletzt extrem hoch. In den sozialen Medien wurde über Schusswaffen, Drogen und Vandalismus auf dem Gelände des Interkulturellen Erlebnisparks – kurz IKEP – in Kaltenweide berichtet. So soll ein Jugendlicher bei einem angeblich beobachteten Drogengeschäft eine Schusswaffe gezückt haben. Nur kurze Zeit später soll ein auf dem Areal an der Pfeifengrasstraße stehender Stromverteilerkasten das Ziel von Randalierern geworden sein. Das Prekäre: Die Stromleitungen lagen in der Tat frei, wurden aber sofort vom Energieversorger aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen.

Diese aktuellen Nachrichten, wie auch bereits vorherige in den sozialen Medien, animierten den neu gewählten Ortsrat Kaltenweide, eigens dafür eine Sitzung anzuberaumen. Dazu wurden die Polizei Langenhagen, Vertreter aus dem Rathaus sowie Beteiligte der dort in der Jugendarbeit aktiven Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Aufsuchenden mobilen Jugendarbeit (Maja) eingeladen.

Langrehr: IKEP brennt Kaltenweidern wohl nicht auf den Nägeln

Der demolierte Stromverteilerkasten geht nach Erkenntnissen der Polizei wohl eher auf das Konto eines randalierenden Autofahrers als auf Jugendliche zurück. Quelle: Sven Warnecke

Das Wichtigste: Das IKEP-Gelände ist kein sozialer Brennpunkt. Weder für Kriminelle noch für Randalierer. Darüber waren sich alle Beteiligten in der Sitzung rasch im Klaren. Der frisch wiedergewählte Kaltenweider Ortsbürgermeister Wolfgang Langrehr – selbst ehemaliger Polizeibeamter – brachte es auf den Punkt: „Was in den sozialen Medien kommuniziert wird, entbehrt manches Mal jeder Grundlage.“ Er machte das jetzt auch an den lediglich sechs Besuchern in der Sitzung fest. „Offenbar brennt das Thema doch nicht so vielen Kaltenweidern auf den Nägeln.“

Polizei und Stadt sehen keinen Angstraum in Kaltenweide

„Wir sind als Stadt selbstverständlich sehr daran interessiert zu erfahren, wenn sich an Orten in Langenhagen sogenannte Angsträume entwickeln“, betonte Langenhagens Sozialdezernentin Eva Bender. Und weiter: „Für den IKEP in Kaltenweide hat die Polizei sehr klar gesagt, dass hier weder ein Brennpunkt noch ein ,Angstraum‘ besteht.“ Das hätten auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit bestätigt.

„Die Einschätzung des Ordnungsamts der Stadt Langenhagen deckt sich mit den geschilderten Beobachtungen der örtlichen Polizei“, ergänzt Abteilungsleiter Boris Ehrhardt. „Wir halten Kaltenweide und auch den IKEP nicht für Brennpunkte oder sogenannte ,Angsträume‘, auch unsere regelmäßigen Kontrollen brachten keine Anhaltspunkte für eine solche Annahme.“

Bei Verdacht auf Straftaten die 110 anrufen

Seinen Angaben zufolge gebe es zwar auch auf dem Gelände in Kaltenweide hin und wieder Vorfälle von Verunreinigung oder Sachbeschädigung. Doch das gebe es genauso an anderen Plätzen in Langenhagen, an denen sich Menschen treffen, betont Ehrhardt. Der Ordnungsamtsleiter appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger – und schließt sich dabei dem Appell der Polizei an – sich bei dem Verdacht auf eine mögliche Straftat direkt über den Notruf 110 an die Polizei zu wenden. Nur so könne die zuständige Behörde direkt eingreifen. Doch auch das Ordnungsamt der Stadt werde auf dem IKEP weiterhin kontrollieren.

Das Projekt des Vereins Bürger für Kaltenweide (BfK) am Rande des IKEPS – der Blumen- und Gemüsegarten – ist bisher zum Glück weitgehend von der Zerstörungswut verschont geblieben. Quelle: Sven Warnecke

„Unabhängig von Kaltenweide sind wir als Stadt im dauerhaften Austausch zwischen allen Trägern der Angebote der offenen Arbeit für Kinder und Jugendliche und der Polizei und tauschen uns in regelmäßigen Treffen aus“, betont Bender weiter. Denn so sei gewährleistet, auf Problemlagen frühzeitig aufmerksam zu werden.

Beliebter Treffpunkt bei Jugendlichen, dann wird es auch lauter

Wie Daniela Latzel, zuständige Kontaktbeamtin im Langenhagener Polizeikommissariat, berichtet, habe es in den vergangenen zwei Jahren zusammen 24 Meldungen wegen möglicher Straftaten gegeben. Dazu zählt sie in jüngster Zeit verstärkt Verstöße gegen die Corona-Verordnung, Ruhestörungen und eine Körperverletzung. Bei der Meldung wegen der Bedrohung mit einer Schusswaffe habe sich im Zuge der Ermittlungen schließlich herausgestellt, dass es sich dabei um eine frei verkäufliche Soft-Air-Pistole handelte. „Also eine Spielzeugpistole“, betont Latzel.

Für die Kontaktbeamtin wie auch Langenhagens Polizeichef Christoph Badenhop ist klar, dass es sich bei dem IKEP-Gelände weder um einen sozialen Brennpunkt noch um einen „Angstraum“ handelt. Zudem werde das Areal auch nicht als sogenannter Drogenbunker genutzt, bei dem Dealer Rauschgift verstecken und mit ihren Kunden etwa per S-Bahn für das Geschäft kurzfristig anreisen.

Wo sich junge Menschen treffen, kann es lauter werden

Gleichwohl: Wo sich junge Menschen treffen, könne nicht ausgeschlossen werden, dass diese auch Marihuana oder Alkohol konsumierten, meint Badenhop. Doch aus Sicht der Polizei besteht am IKEP „aber kein Drogenproblem, genauso wenig wie an anderen Treffpunkten junger Menschen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Langenhagen“.

Das sieht auch der pensionierte Kriminalpolizist Langrehr so. „Diese Zahlen bergen keine Substanz, dass es dort einen Schwerpunkt gibt.“ „Natürlich treffen sich dort auch abends Jugendliche“, meint der SPD-Ortsbürgermeister. Und dabei könne es durchaus lauter werden. Wer sich als Anwohner davon gestört fühle, sollte sich an die Polizei wenden. Langrehr macht aber auch deutlich, dass es ihn persönlich „nerven würde, wenn es dort nun einen ,Angstraum‘ gibt“. „Aktuell gibt es den aber nicht“, betont er. Darauf hätten schließlich neben Polizei und Ordnungsamt auch viele andere Beteiligte ein waches Auge.

