Langenhagen

Die DLRG Langenhagen hat am Sonnabend ihre Jahresversammlung erneut unter den erschwerten Corona-Bedingungen als sogenannte Hybridveranstaltung durchgeführt. Während sich einige der insgesamt 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Wasserrettungsstation am Silbersee trafen, saßen die anderen am heimischen PC und folgten von dort aus der Versammlung. Immerhin nahmen so rund 10 Prozent der 484 Mitglieder teil.

Auch Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) war der Einladung des Vereins trotz des Sturmeinsatzes gefolgt und bedankte sich im Namen der Stadtverwaltung für den ehrenamtlichen Einsatz der Rettungsschwimmer in der Wasserwelt, bei der Nichtschwimmerausbildung und für den Wasserrettungsdienst am Silbersee.

Verletzungsursachen meist Schnitte an den Füßen

Dort hatten 112 Ehrenamtliche insgesamt 3580 Stunden über die Sicherheit der Badegäste gewacht. An allen Wachwochenenden von Mitte Mai bis Mitte September konnten die Dienste mit festen Teams gewährleistet werden. Todesfälle hatte es im vergangenen Jahr glücklicherweise nicht gegeben. 50 leichte Verletzungen waren von der DLRG versorgt, sechs Verletzte an den Rettungsdienst übergeben worden. „Im Vordergrund standen wieder Schnittverletzungen an den Füßen“, erklärte Vereinssprecher Frank Berkemann. In der Wasserwelt hätten auch noch 22 Ausbilder mehr als 600 Stunden für die Nichtschwimmerausbildung, das Wettkampftraining und den Rettungswachdienst geleistet.

Großteil der Ausbildung nur online möglich

Das Coronavirus überschattete nicht nur die Hauptversammlung, sondern auch die eigentlichen Vereinstätigkeiten. Berkemann: „Es konnten keine Wettkämpfe besucht werden, und die Ausbildungsdienste wurden häufig nur als Onlineschulungen durchgeführt.“ Da es aber auch dabei nicht ganz ohne Praxis geht, seien von der Stadt für die verbleibenden Schulungen sowie für den Wasserrettungsdienst kostenlos Schnelltests zur Verfügung gestellt worden.

Zum Jahresende war noch ein neues Taucherfahrzeug bestellt worden, dessen Kosten zum größten Teil durch einen Zuschuss des Katastrophenschutzes des Landes getragen werden.

Vorstand weitgehend bestätigt

Bei den Wahlen wurde der amtierende Vorstand weitgehend in seinen Funktionen bestätigt. Einstimmig als erster Vorsitzender wiedergewählt wurde Torsten Semmler. Roland Freudemann bleibt sein Vertreter, Kassenführer bleibt Torsten Binde, der nun von Lena Maziossek unterstützt wird. Die Technische Leitung bleibt in den bewährten Händen von Michael Sommer und Axel Remus, für die Öffentlichkeitsarbeit ist weiterhin Frank Berkemann zuständig. Auch René Binde wurde als Jugendleiter bestätigt.

Klaus-Jürgen Bartsch blickte auf der Hauptversammlung auf seine jungen Jahre in der DLRG zurück. So war er auch maßgeblich an der Aufstellung des Turms am Silbersee beteiligt. Quelle: Frank Berkemann

Klaus-Jürgen Bartsch seit 65 Jahren dabei

Eine seltene Ehrung erhielt Klaus-Jürgen Bartsch, der seit 65 Jahren Mitglied in der DLRG ist. Geehrt für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Annemarie Hentrich, Wolfgang Knigge und Evi Reichert, für 40-jährige Vereinstreue Björn Allmeling, Marco und Jens Bethke sowie Bernd Gevecke.

Die Wachsaison am Silbersee wird in diesem Jahr am 14. Mai eröffnet. Und am 20. August plant die DLRG das Kinder- und Sommerfest.

Von Andreas Krasselt