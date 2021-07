Langenhagen

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause ist in Langenhagen die Konzertreihe von Cultour & Co., „Umsonst und draußen“, im Rathausinnenhof gestartet. Zum Auftakt der Jazzmatineen spielte die Metropolitan Jazz Band zusammen mit Sängerin Eva Emingerová aus Tschechien.

Jazz erklingt wieder sonntags im Rathaus-Innenhof

Seit nunmehr 30 Jahren werden bei den Jazzmatineen kostenlose Konzerte mit lokalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern angeboten. „Die Veranstaltung zieht jährlich mehrere Tausend Besucher in die Flughafenstadt und genießt über die Region hinaus einen ausgezeichneten Ruf“, sagt Organisator Horst-Dieter Soltau, der als Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Cultour & Co. auch als Programmmacher der Konzertreihe fungiert.

Endlich wieder Jazz im Rathaus-Innenhof: Der Veranstalter Horst-Dieter Soltau (Dritter von links) dankt nach der ersten Matinee Sängerin Eva Emingerova und den Musikern der Metropolitan Jazz Band. Quelle: Holger Hollemann

Ursprünglich sollte die 30. Auflage bereits im vergangenen Jahr begangen werden. Doch das verhinderte das Coronavirus. Auch wenn nun die Konzerte wieder stattfinden dürfen: Eine besondere Feier anlässlich des 30-jährigen Bestehens gibt es nicht. „Eigentlich wollte ich im Herbst ein Fest veranstalten. Aber aufgrund der Pandemie ist das zu schwierig zu planen“, sagt Soltau.

Bereits am 4. Juli steht der nächste Auftritt an

Bei den Konzerten im Rathaus-Innenhof gibt es in diesem Jahr besondere Regelungen. Die Bewirtung etwa gibt es nur an den Plätzen. Zudem stellen die Veranstalter zwar Bierzeltgarnituren bereit. Jedoch werden die Gäste gebeten, sich auch selbst Sitzgelegenheiten mitzubringen. „Die eigenen Stühle können dann so aufgestellt werden, dass die Mindestabstände gewahrt werden“, sagt Soltau.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonntag, 4. Juli, folgt nun das nächste Konzert. Dann tritt die Band Jazz Connection aus den Niederlanden auf. Sie wurde vor 30 Jahren in der Stadt Breda – einer Jazz-Hochburg im Nachbarland – gegründet. Im Lauf der Zeit sind sie durch nahezu alle europäischen Länder getourt, aber auch in Asien und Afrika aufgetreten.

Klassische Jive- und Swingmusik

Die Musik von Jazz Connection hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Am Anfang lag der Schwerpunkt auf Mainstreamjazz mit Dixieland-, Jive-, Latin- und Soul-Einflüssen. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der musikalische Schwerpunkt zunehmend auf klassische Jive- und Swingmusik verlagert.

Von Sven Warnecke