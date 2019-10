Langenhagen

Die Langenhagener Ortsfeuerwehr ist anders als die meisten anderen im Land: Denn mit durchschnittlich mehr als 300 Einsätzen pro Jahr stellt das an die aktuell 91 Ehrenamtlichen besondere Herausforderungen – auch an die Führung. Diese hat nun für weitere sechs Jahre Jens Heindorf als 92. Mitglied inne. Er ist von Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer für eine zweite Amtszeit im Rathaus verpflichtet worden.

Der 45-Jährige wurde am 1. Oktober 2013 erstmals in dieses Ehrenamt berufen. Der ursprünglich aus dem Harz stammende Heindorf lebt seit 2005 in der Stadt und ist bereits seit 28 Jahren in der Feuerwehr aktiv. „Mein Onkel hatte mich damals regelrecht gezwungen“, sagte er. Doch speziell die Technik habe ihn interessiert – und deshalb ist er geblieben.

Bei der Vereidigung im Rathaus waren neben den stellvertretenden Stadtbrandmeistern Thomas Ajrumow und Oliver Schütte auch weitere Ortsbrandmeister und deren Stellvertreter aus den Ortsteilen anwesend. Auch Heindorfs Familie, die eigens aus dem Harz gekommen war, wollte sich das nicht entgehen lassen.

Heindorf lebt das Credo: „Nur zusammen geht etwas“

„Die ersten sechs Jahre lernst du, die nächsten sechs Jahre genießt du“, sagte der 45-Jährige. Die Langenhagener Feuerwehrleute hatten ihn in ihrer Mitgliederversammlung am 27. April erneut für das Amt vorgeschlagen; der Rat der Stadt hatte diesem Vorschlag am 9. September zugestimmt.

Angesichts der vielen, nahezu täglichen Einsätze zollte Heuer den Ehrenamtlichen seinen Respekt. „Es ist unglaublich, was ihr leistet“, sagte er und berichtete vom 30. September, als die Feuerwehr auch wegen des Sturms „Mortimer“ allein zwischen 4.04 und 14.01 Uhr zehnmal im Einsatz war. „Ich bin total glücklich, dass es diese Feuerwehr gibt“, sagte der Bürgermeister und sprach von „wahren Helden“. Heindorf lebe das Credo der Feuerwehr: „Nur zusammen geht etwas.“ Daran sollte sich manches Mal auch die Langenhagener Politik erinnern, schoss der Verwaltungschef auch eine Spitze gegen die Vertreter der Parteien im Rat.

Ajrumow erinnerte daran, dass es in heutiger Zeit nicht immer einfach sei, Führungskräfte für die Feuerwehr zu gewinnen, die Verantwortung übernehmen wollen. Denn Führung bedeute in erster Linie auch, Menschen zu motivieren. Das könne Heindorf besonders gut, lobte er. „Im Gegensatz zu anderen Leuten reden wir nicht nur, sondern tun etwas“, sagte Ajrumow. Heindorf gab das Lob umgehend weiter: „Bei dem Team, das hinter mir steht, kann man was bewegen.“

