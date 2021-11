Langenhagen

Seit einem Jahr ist Jerosolima Lopez ehrenamtlich in ihrer Heimatstadt Langenhagen tätig. Seit sie genug Stimmen bei der Wahl für den Integrationsbeirat der Stadt (IBR) erhielt. Besonders lang ist das zwar noch nicht. Dennoch ist Lopez’ Geschichte besonders berichtenswert. Einfach, weil ihre Vita so spannend ist.

Freiburg, Panama, Hannover

Vermutlich ist Jerosolima Lopez die einzige Einwohnerin Langenhagens, die neben der deutschen auch die panamaische Staatsbürgerschaft besitzt. Sie wurde in Freiburg geboren, wo ihre Eltern studierten. Im Alter von vier Jahren zog sie mit ihrer Familie zurück nach Panama, blieb dort bis zum Ende ihrer Schulzeit.

Als 19-Jährige folgte der Wechsel wieder zurück nach Deutschland, im badischen Brühl begann sie eine Au-pair-Zeit. Es folgte in Hannover ein Studienkolleg – als Vorbereitung und Aufbau für das anschließende Studium der Betriebswirtschaftslehre in Bremen. Zwischendurch lebte sie aber noch im bayrischen Herzogenaurach – für ein Praktikum bei einem großen deutschen Sportartikelhersteller. „Adidas wollte mich nicht, also bin ich zu Puma gegangen“, sagt sie und lacht.

Flüchtlingsarbeit in Bremen

Während des Studiums in Bremen begann die heute 35-Jährige eine ehrenamtliche Tätigkeit. „Bei der Caritas habe ich einmal pro Woche Flüchtlingen, beispielsweise aus Syrien, geholfen und sie bei der Sprache oder beim Ausfüllen von Formularen unterstützt.“ Wie es sich anfühlt, in einem anderen Land zu sein, kennt sie schließlich. „Auch wenn ich in meiner Studienzeit keine Probleme hatte: Man lernt viele Leute kennen, die einem helfen – das möchte ich weitergeben.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen ähnlichen Hintergrund hat ihr Engagement im Langenhagener Integrationsbeirat: Menschen helfen, die neu im Land sind und sich nicht nur hinsichtlich der Sprache zurechtfinden müssen. „Ich wurde so erzogen, dass man immer etwas an die Gesellschaft zurückgeben sollte. Ich habe mich gefragt, wo ich meine Stärken habe und wie ich diese in Langenhagen einbringen kann“, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin, die nach absolvierter Zusatzqualifikation in Kürze im Onlinemanagement arbeiten will.

Mexikanischer Abend in der Markthalle sorgt für Glück

Zurück zu ihrer abwechslungsreichen und internationalen Vita: Während ihres Studiums absolvierte sie ein Auslandssemester in Spanien. Doch inzwischen wohnt sie seit sieben Jahren in Langenhagen. In der Stadt, genauer gesagt in der Markthalle, hat sie auch ihr privates Glück gefunden – und einen Ukrainer kennengelernt. „Und das alles bei einem mexikanischen Abend“, sagt Lopez und lacht. Mit ihrem Lebensgefährten hat sie inzwischen die gemeinsame Tochter Adriana.

Ob Panama oder Deutschland – wohl und zu Hause fühlt sie sich überall, hat auch typische Wesenszüge aus beiden Kulturen verinnerlicht. „Die deutsche Pünktlichkeit habe ich übernommen. Das hilft, um den Tag produktiv zu gestalten.“ Traditionell für das lateinamerikanische Land sei dagegen die Offenheit. „Das finde ich toll, und das fehlt mir in Deutschland etwas, dass man sich für Menschen mit anderer Herkunft interessiert.“ Dass man sie auf ihre Wurzeln anspricht und auf das Janosch-Kinderbuch „Oh, wie schön ist Panama“, das erlebt sie oft. „Das ist auch ein sehr schönes Buch.“ Und genauso schön ist es für den IBR, dass er mit ihr eine engagierte Person in den eigenen Reihen hat.

Das ist die Serie

Sie verteilen Essen bei der Tafel, helfen beim Ausfüllen komplizierter Formulare und betreuen pflegebedürftige Menschen – alles ehrenamtlich. In unserer Serie „Langenhagens Helferinnen und Helfer“ stellen wir Personen aus der Stadt vor, die sich für die Gemeinschaft einsetzen und vor allem ein selten vorhandenes Gut schenken: Zeit.

Von Stephan Hartung