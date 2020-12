Langenhagen

Das Jobcenter in Langenhagen zieht um. „Wir haben am Standort Langenhagen Raumbedarf, dem die derzeitige Liegenschaft nicht mehr gerecht wird“, sagt Jobcenter-Sprecher Lasko Werner auf Anfrage. Aktuell sind dort 50 Mitarbeiter beschäftigt, perspektivisch sollen es etwa 80 werden. Das geplante Gebäude soll auf gut 2430 Quadratmetern Platz für Büros bieten. Angesichts der aktuellen räumlichen Enge habe es eine öffentliche Vergabe bei der Suche nach einer neuen Immobilie in der Stadt gegeben, heißt es von Werner weiter. Das Angebot eines Investors für einen Neubau auf einem Grundstück nur einen Steinwurf entfernt auf der anderen Seite der Gleise am Bahnhof Langenhagen-Mitte habe vonseiten der Bundesagentur für Arbeit den Zuschlag erhalten.

Über den Verkauf des kommunalen, gut 3740 Quadratmeter großen Grundstücks am Bahndamm an der Brüsseler Straße an die Firma Straßberger Immobilien als Investor hatte jüngst auch der Rat der Stadt Langenhagen diskutiert. Beim Verkauf nimmt die Stadt 785.400 Euro ein – so rechnet es die Verwaltung bei einem Quadratmeterpreis von 210 Euro. Die Kosten des Vertrages trägt die Käuferin. Gleichwohl sind Beiträge zur Erschließung, zum Kanalbau sowie zu den aus Naturschutzgründen vorgeschriebenen Ausgleichsflächen im Kaufpreis enthalten.

Kritik regt sich in Politik an Grundstückspreis

Das sei viel zu günstig, monierten einige Vertreter im Rat – auch im Vergleich zu Grundstücksverkäufen an private Bauherren, kritisierte etwa Wilhelm O. Behrens von der Fraktion Grüne/Unabhängige. Die Stadt erklärt indes diesen Quadratmeterpreis mit dem problematischen Grundstück. So müssten vor einer Bebauung von dem Areal etwa 4000 Kubikmeter Erdreich abgefahren werden, um auch einen barrierefreien Zugang später zu gewährleisten. „Nach marktüblichen Gesichtspunkten ist es daher folgerichtig, eine angemessene Reduzierung des Grundstückskaufpreises vorzunehmen“, heißt es dazu aus dem Rathaus – also statt 230 Euro nun 20 Euro weniger pro Quadratmeter.

„Wir tun uns durchaus schwer mit dem Verkauf dieser Fläche an einen Investor“, gestand SPD-Fraktionschef Marc Köhler. Seiner Ansicht nach gebe es dafür besser geeignete. Gleichwohl bestehe in seiner Partei Einigkeit, dass das Jobcenter in der Stadt gehalten werden solle. Das unterstreicht auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dirk Musfeldt. Er kritisiert aber angesichts der vielen Autostellplätze die „mangelnde Flächenausnutzung“ durch den Investor. Zugleich fordert er die Rathausverwaltung auf, die Politik bei derartigen Grundstücksgeschäften frühzeitiger ins Boot zu holen.

Stadt macht Investor keine Auflagen in Sachen Klimaschutz

Kritischer sahen einige Kommunalpolitiker aber, dass die Verwaltung dem Investor in Sachen Klimaschutz keine Auflagen gemacht hat. Schließlich habe der Rat erst im September ein umfangreiches Paket geschnürt, um Käufer zu verpflichten, regenerative Energiequellen wie Fotovoltaikanlagen einzubauen und zu nutzen. Letztlich hat der Rat dem Grundstücksverkauf an den Investor aber mehrheitlich zugestimmt.

Um den Bereich barrierefrei zu gestalten, müssen gut 4000 Kubikmeter Erdreich abgefahren werden. Quelle: Sven Warnecke

Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer ( CDU) sagte auf Anfrage, dass die Verkaufsgespräche zwischen der Stadt und dem Investor bereits im vergangenen Jahr – und damit noch vor dem beschlossenen Klimapaket – begonnen hätten. „Nachträglich kann ich nicht an der Schraube drehen“, meinte er.

Heuer stellt weitere Verhandlungen durchaus in Aussicht

Gleichwohl räumt er ein, dass die Stadt dennoch mit dem Investor in Sachen klimafreundliches Bauen weiter verhandeln wolle. „Wir setzen auf Freiwilligkeit“, betont der Verwaltungschef. Und ganz ohne regenerative Energien plane der inhabergeführte Projektentwickler aus Bielefeld gar nicht, heißt es von der Stadtverwaltung. So seien etwa ein begrüntes Dach sowie eine durch Nah- oder Fernwärme gestützte Heizung vorgesehen.

Die Firma habe in der Vergangenheit bereits mehrere große Vorhaben für die Bundesagentur für Arbeit entwickelt und umgesetzt hat. Zuletzt etwa in Kassel. Die Immobilie bleibe nach Fertigstellung im Unternehmensbesitz und werde nicht an einen „institutionellen Investor“ übergeben, heißt es aus dem Rathaus weiter. Die Bundesagentur wird einen Mietvertrag über 15 Jahre abschließen mit zweimaliger Verlängerungsoption um jeweils fünf Jahre.

Von Sven Warnecke