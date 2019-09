Langenhagen

Kurz vor dem Start ist in dem neuen Jugendzentrum im Nordtrakt am Haus der Jugend noch viel zu tun – innen und außen. Doch ab Dienstag, 1. Oktober, sind Kinder und Jugendliche in den Räumen am Langenforther Platz willkommen. An diesem Tag öffnet das von der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) geführte Jugendzentr...