Engelbostel/Schulenburg

Die Weihnachtsbäckerei hat in den vergangenen Tagen auf Hochtouren gearbeitet. In Engelbostel und Schulenburg, dem Gebiet der Martinskirchengemeinde, haben sich viele Personen aus dem Kirchenvorstand sowie Familienmitglieder an einer Aktion beteiligt. Ziel war es, Kekse für Senioren zu backen. Insgesamt haben die Freiwilligen rund 2400 Plätzchen hergestellt.

Adressaten waren die Einwohner der beiden Ortschaften, die mindestens 80 Jahre alt sind. Für die Jugendgruppe der Kirchengemeinde bedeutete das einiges an Arbeit im Martinshaus. „Wir hatten in den Tagen zuvor viele Lieferungen erhalten und dann aus mehreren großen Wannen heraus alle Kekse in die Tüten gepackt“, berichtete Emily Auf dem Berge. Exakt 238 bunte Mischungen kamen unterm Strich zustande, mit je zehn Keksen pro Tüte.

Teams verteilen Tüten in beiden Ortschaften

Am Freitag stand nun die Verteilaktion auf dem Programm, mit dem Start an der Kirche in Engelbostel. Die Jugendlichen teilten sich dabei in Gruppen auf – passend wegen Corona, aber auch zur besseren Organisation. Während Emily Auf dem Berge zusammen mit Fabian Erbrich das Team Schulenburg bildete und per Auto die benachbarte Ortschaft abklapperte, machten sich andere Jugendliche mit dem Bollerwagen auf den Weg und legten sich wie Postboten eine ideale Strecke durch die Engelbosteler Straßenzüge zurecht.

Johanna Meyer wirft einen Brief ein. Dazu gibt es auch eine Tüte Kekse. Quelle: Stephan Hartung

Die Jugendlichen stellten aber nicht nur die süßen Leckereien zu, die Senioren erhielten außer je einer Tüte Kekse auch noch eine weitere Überraschung: eine Karte mit persönlichen Grüßen von Rainer Müller-Jödicke. Der Pastor hatte einen Minigemeindebrief mit einer Andacht zur Vorweihnachtszeit geschrieben, außerdem einen Verweis auf den auf www.martinskirchengemeinde.de abrufbaren Weihnachtsgottesdienst.

Idee stößt bei Jugendlichen auf große Resonanz

Die Idee für die Aktion stammte aus dem Kirchenvorstand. „Wir haben mit den Mitgliedern und den Beisitzern überlegt, was wir für die älteren Menschen tun können, die wegen Corona in der Weihnachtszeit besonders betroffen sind“, sagte Diakon Merlin Langrehr. Man habe diese Idee in die Jugendgruppen getragen. „Und dort haben wir eine große Resonanz bemerkt. Die Jugendlichen waren begeistert und wollten mitmachen.“

Die Schülerinnen Svea Puschmann (links) und Katharina Eike überreichen der Diakoniebeauftragten Gisela König-Sahm einen großen Umschlag. Quelle: privat

Auch die Grundschüler denken an die Älteren Nicht nur die Jugendgruppe der Martinskirchengemeinde, auch die Viertklässler der Grundschule Engelbostel waren fleißig und haben an die Senioren des Ortes gedacht. Insgesamt 60 Briefe mit Weihnachtsgrüßen an die für sie unbekannten Empfänger hatten sie geschrieben und in einen überdimensionalen Umschlag gesteckt. Gisela König-Sahm als Diakoniebeauftragte der Martinskirchengemeinde erhielt von Svea Puschmann und Katharina Eike den Riesenbrief. „Wir Älteren vermissen den Kontakt zu Kindern sehr. Einige von uns engagieren sich ja sonst auch ehrenamtlich als Lesefüchse in der Schule“, sagte König-Sahm. Sie wird mit ein paar Helferinnen den mehr als 30 Mitgliedern des Frauenkreises die Weihnachtsgrüße aus Kinderhand persönlich in den Briefkasten stecken. Und für die übrigen Briefe hat Puschmann eine Idee: „Die soll unser Pastor in ein Seniorenheim in der Nachbarschaft schicken.“

Nach rund drei Stunden hatten die jungen Gemeindemitglieder ihre Verteilaktion erfolgreich abgeschlossen. Hin und wieder blieben ihnen die Türen verschlossen, sodass sie die Überraschungen davor abstellten. Oft kam es jedoch zur persönlichen Übergabe an die Senioren, die sich über die Besucher und ihre Geschenke freuten. Und darum ging es schließlich auch.

Von Stephan Hartung