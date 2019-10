Langenhagen

Die Johanniter betreiben das neue Langenhagener Jugendzentrum am Langenforther Platz, in dem seit Anfang Oktober Jugendliche willkommen sind. Weil die Wände im Inneren des Neubaus noch mehr als nüchtern wirkten, haben jetzt einige Jugendliche Sprühdosen in die Hand genommen und Bilder gestaltet. In einem einwöch...