Der Umbau des Jugendplatzes in Wiesenau beginnt. Am Montag, 26. August, rücken die Baufahrzeuge an. Die Langenhagener Stadtverwaltung gestaltet den Platz an der Hackethalstraße um. In die Umwandlung des gut 7000 Quadratmeter großen Areals in einen attraktiven Sport- und Treffpunkt für Jung und Alt investiert die Kommune etwa 335.000 Euro. Ein Drittel der Summe trägt die Stadt Langenhagen. Die anderen zwei Drittel fließen aus dem Förderprogramm von Land und Bund.

Sportplatz erhält Mini-Ramp, Parcours-Anlage und Slackline

Nach Auskunft von Langenhagens Stadtsprecherin Juliane Stahl sind auf dem Gelände diverse neue Bewegungsangebote geplant. „Dazu zählen insbesondere eine Mini-Ramp, eine Skate- und Rollsportanlage, eine Parcours-Anlage und eine Slackline“, listet sie auf.

Zum Innehalten und Verweilen werden zudem mehrere Sitzmöglichkeiten inklusive eines Picknickplatzes geschaffen. Auch die Wege auf dem Jugendplatz werden mit der Umgestaltung verbessert. Alle Arbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Jugendliche haben Ideen eingebracht

Das Konzept für die Umgestaltung hatte die Stadt mit Beteiligung von Jugendlichen und dem Sanierungsbeirat Wiesenau entwickelt, um ihn im Zuge des Sanierungsprogramms „ Soziale Stadt – Wiesenau“ und im Interesse aller Nutzer aufzuwerten, sagt Stahl.

