Langenhagen

Der Überfall ereignete sich am Sonnabend zwischen 22.30 Uhr und 22.50 Uhr in der Außenanlage der City Park Residenz am Schildhof: Zwei etwa 16-jährige, männliche Jugendliche entrissen einer 84-jährigen Frau die Handtasche und schubsten sie anschließend ins Gebüsch. Die Frau verletzte sich dabei leicht an der Hand und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, konnte sie später wieder nach Hause entlassen werden. Nähere Angaben zu den Tätern konnte die sichtlich geschockte Frau nicht machen. Auch über den Inhalt der Handtasche liegen zur Stunde noch keine genaueren Angaben vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Wer Hinweise zu der Tat machen kann, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander