Langenhagen

Die verabredete Schlägerei an der Stadtbahnhaltestelle Langenhagen-Zentrum am Montagnachmittag mit bis zu 100 Beteiligten geht nach Polizeiangaben auf das Konto von „leichtsinnigen Jugendlichen“. Wie Behördensprecher Marcus Schmieder auf Anfrage mitteilt, hätten sich die Heranwachsenden in einem Videochat verabredet. Daraufhin soll eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer die Polizei alarmiert haben. Mit einem Großaufgebot rückten die Beamten gegen 16 Uhr zu der Haltestelle nahe des CCL an – und die geplante Schlägerei konnte verhindert werden.

Vor Ort traf die Polizei noch 20 bis 30 junge Menschen auf der Flucht an. Festnahmen gab es nicht. „Es wurden zwar Personen kontrolliert, aber davon war niemand dieser Gruppe zuzuordnen“, sagt Schmieder. Ob das Treffen etwa politische Hintergründe hatte, sei nicht klar. „Hier gilt die Anonymität des Internets“, sagt der Polizeisprecher.

Massenschlägerei bei Uetze

Bereits Ende Januar war es in einem Waldstücke bei Uetze-Schwüblingsen zu einer Massenschlägerei gekommen. Dort traf die Polizei 22 Männer zwischen 18 und 33 Jahren an. Es soll sich um eine verabredete Auseinandersetzung zwischen Hooligans mehrerer Fußballvereine gehandelt haben. Gegen die Männer wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt. Nach der Überprüfung durften die Verdächtigen vorerst wieder gehen.

Von Manuel Behrens