Die Polizei ermittelt gegen einen Jungen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Nach Auskunft einer Sprecherin des Kommissariats Langenhagen hatten Zeugen die Wache alarmiert, weil am Sonntag gegen 14.15 Uhr der Jugendliche einem Gleichaltrigen am Silbersee eine vermeintliche Schusswaffe an den Kopf gehalten haben soll.

Wie die Ermittlerin weiter berichtet, tummelte sich eine Gruppe Jugendlicher am Silbersee. Aus bisher unbekannten Gründen hielt einer der Teilnehmer einem anderen aus der Gruppe eine zuvor „durch ihn durchgeladene Anscheinswaffe“ an den Kopf, schildert die Polizistin das Geschehen. Im Nachgang stellte sich diese als sogenannte Softairwaffe heraus – für die allerdings ein Waffenschein vorliegen muss. Deshalb wurde gegen den Jugendlichen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach dem polizeilichen Protokoll wurde der Jugendliche seinen Eltern übergeben.

Von Sven Warnecke