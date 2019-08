Langenhagen

„Junge Leute brauchen junge Leute.“ Nun würde sich Alexander Pischel selbst wohl kaum zum älteren Semester zählen. Doch dass das Team der mobilen aufsuchenden Jugendarbeit (Maja) in diesem Sommer mit deutlicher Verstärkung unterwegs ist und diese neuen Mitarbeiter gerade erst ins dritte Lebensjahrzehnt hineinschnuppern, ist dem erfahrenen Sozialarbeiter und Streetworker sehr recht. Die alljährliche Spielmobiltour erfreut sich jedenfalls spürbar stärkerem Zulauf. Kommende Woche endet die Tournee durch die Ortschaften am Söseweg in der Kernstadt. Bis Freitag, 2. August, lädt Pischels Team noch am Kaltenweider Ikep, dem Interkulturellen Erlebnispark, an der Pfeifengrasstraße von 15 bis 19 Uhr zum Ausräumen des voll gepackten Spielmobils ein.

Das inzwischen auf insgesamt fünf Personen angewachsene Team begeistert Pischel aus mehreren Gründen. Die jungen Leute, allesamt Studenten aus dem sozialen Bereich, sind nicht nur die zuweilen besseren Ansprechpartner für die Zielgruppe der Fünf- bis Zwölfjährigen. Pischel kann auch die Jahre des buchstäblichen Einzelkämpferdaseins endgültig hinter sich lassen. Wobei die jetzige Konstruktion letztlich ein Kompromiss ist. Die seit Jahren ausgeschriebene Vollzeitstelle für eine Sozialarbeiterin bleibt weiterhin verwaist. „Wir finden einfach niemanden“, sagt Pischel. Seine Helfer sind offiziell als Ehrenamtliche aufgeführt und erhalten von der Maja-Trägerin GBA (Gesellschaft für Behindertenarbeit) eine Aufwandsentschädigung.

Maja-Besucher wachsen ins Helferteam

In der Runde an diesem Nachmittag sitzt vor dem Bauwagen am Ikep auch Hajar Kanjo. „Ich komme seit fünf Jahren regelmäßig zu den Maja-Angeboten“, erzählt der junge Mann. „Jetzt hoffe ich, dass ich in die Helferriege aufrücken kann, wenn ein anderer ausscheidet.“ Kanjo ist für Pischel das beste Zeichen, dass das Maja-Angebot gut angenommen wird. „Auf diese Weise können wir am besten neue Teamer an ihre Arbeit heranführen.“ In diesen Ferien erlebte das rot-weiße Spielmobil insbesondere in Wiesenau und Godshorn regen Besuch. „Wir hatten eigentlich jeden Tag rund 30 bis 40 Kinder da“, erzählt Pischel. Nur die Woche im Abenteuerland am Silbersee war ruhiger. „Das war aber auch die Woche, in der es so wahnsinnig heiß war. Da waren die Kinder natürlich lieber im Wasser.“

Geändert hat Pischel im Vergleich zum Vorjahr nur wenig. „Wir haben diesmal auf die Turniere verzichtet. Die Kinder wollten lieber frei spielen. Und warum sollten wir sie dann an den Tisch nötigen?“ Nur am Söseweg könnte es eine Ausnahme geben. „Wir wissen, dass die Kinder dort immer so gern am Weykick Turniere ausfechten wollen. Und wenn sie das wieder wollen: Warum nicht?“, sagt Pischel und holt das Holzfußballspiel aus dem Wagen. Es bleibt dort allerdings gerade so lange stehen, dass es für ein Foto reicht. Kurz darauf bitten zwei Mädchen um die Tischfläche für ein gemeinsames Würfelspiel.

Nach der Spielmobil-Tour beginnt der Festmonat

Noch ehe Ende kommender Woche die Spielmobiltour am Söseweg ihre Endstation erreicht hat, beginnt für das Maja-Team der Festmonat: Am Sonntag, 4. August, werden sie das große Kinderfest in Schulenburg unterstützen. Am Sonnabend, 10. August, gehört Maja zum Sommerfest an der Emmausgemeinde. Gastgeberin ist die Aktion „Gemeinsam fürs Leben“, die sich um nach Deutschland geflüchtete Menschen kümmert. Am Sonnabend, 17. August, feiert Maja mit dem Café Monopol und dem Kunstverein in einer neu gewonnenen Kooperation im Garten des Kunstvereins an der Walsroder Straße. Nur einen Tag später unterstützt das Team das Programm der Schwimm-Stadtmeisterschaft in der Wasserwelt. Am Sonnabend, 24. August, schließlich präsentiert sich Maja beim Sommerfest des Sportvereins Sparta.

Vorfreude auf das neue Jugendzentrum Voraussichtlich im Herbst öffnet das neue offene Jugendzentrum im dann fertiggestellten Nordtrakt am Haus der Jugend. Es ist der Ersatz für das seit dem Abriss verschwundene Unabhängige Jugendzentrum (UJZ), das in Langenhagen über Jahrzehnte hinweg Geschichte geschrieben hat und zuletzt Anlaufstelle war für all jene, die „in den anderen Treffpunkten nicht mehr gewollt“ waren – so die Einschätzung der ehemaligen UJZ-Sozialarbeiter. Kurz vor dem Abriss des alten Nordtraktes hatte sich der Trägerverein des UJZ aufgelöst; der Stadt war es wiederum nicht gelungen, für die Übergangszeit eine räumliche Alternative zu finden. Viele der seinerzeit sich als nun „heimatlos“ bezeichnenden Jugendlichen, die meisten davon mit Migrationshintergrund, trafen sich danach im Umkreis der Baustelle – machten sich damit aber wenig Freunde. „Sie sind aber nicht weg“, sagt Alexander Pischel, Sozialarbeiter der mobilen aufsuchenden Jugendarbeit (Maja). Auch seine Kollegen berichten von wiederholten Anfragen, wenn man sich auf der Straße treffe, wann denn das neue Jugendzentrum öffne. „Die werden dann sicher auch mal reinschauen“, so Pischel. Ob sie jedoch wieder heimisch werden, müsse sich erst zeigen. Träger des neuen Jugendzentrums ist die Johanniter-Unfallhilfe, die damit zumindest für den hiesigen Landesverband Neuland betritt. Ein zwischenzeitliches Angebot für die Jugendlichen von Maja im Café Monopol, das im Mitteltrakt des Hauses der Jugend beheimatet ist, war laut Pischel zwar durchaus gut besucht. „Aber vor allem von Fünft- und Sechstklässlern, also eher neuem Publikum.“ Eigentlich sollte das Angebot mit den Sommerferien enden. Pischel will mit dem Team des Cafés Monopol nun klären, ob es bis zur tatsächlichen Eröffnung des Jugendzentrums im Herbst fortgesetzt werden kann.

Von Rebekka Neander