Langenhagen

Frech, kokett und erotisch: Dorit Meyer-Gastell vom Hamburger Theater Esprit erweckt am Mittwoch, 10. November, in Langenhagen die amourösen Abenteuer der hannoverschen Dichterin Julie Schrader (1881-1939) mit den männlichen Vertretern der „Herrschaft“ und der High Society zum Leben.

Meyer-Gastell will den Zuschauern ab 19 Uhr im daunstärs, Konrad-Adenauer-Straße 15, vergnügliche Unterhaltung bereiten. Sie taucht in der Vorstellung ein in die fiktive Welt der „Poetantin“ mit ihren zwei großen Lieben: die zur Poesie und die zur wilhelminischen Männerwelt. Die von der Nachwelt als „größtes komisch-naives Talent deutscher Zunge“ gerühmte Dichterin stammte aus bürgerlichem Milieu und lebte als Haus- und Anstandsdame in den vornehmen Häusern Hannovers, Lüneburgs, Hamburgs, Bremens und Berlins. Unter dem Titel „Korsagerie, Korsagerie, wer dich benützt, vergisst dich nie“ soll sich im Veranstaltungssaal daunstärs ein Liebesmelodram mit zauberhaftem Charme und voll hinreißender Details entwickeln.

Eintrittskarten zur Vorstellung kostet 10 Euro. Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule Langenhagen schriftlich, per Fax unter (0511) 73079718, auf www.vhs-langenhagen.de oder per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de entgegen. Beim Besuch im daunstärs gilt die 3-G-Regel: Zuschauer müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind.

Von Frank Walter