Kaltenweide

Der Sachverhalt poppte zunächst in den sozialen Netzwerken auf: Eltern hatten auf einen Vorfall am Sonntag, 10. Oktober hingewiesen, der sich zu nächst auf dem Gelände des Interkulturellen Erlebnisparks – kurz IKEP – später an der Pfeifengrasstraße in Kaltenweide abgespielt haben soll. Dort soll ein Jugendlicher offen Drogen angeboten haben, wenig später zückte er eine Waffe. Die nachträglich alarmierte Polizei nimmt die Angelegenheit ernst und hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen.

Wie eine Mutter bei Facebook mitteilt, soll am vergangenen Sonntag ein Jugendlicher auf dem Kunstrasenplatz im IKEP mit seinem Elektroroller erschienen sein und einem Fußballer zunächst offenbar Drogen angeboten haben. Als dieser jedoch ablehnte, habe der etwa 15 bis 16 Jahre alte Junge seinen Roller im Leerlauf auf dem Kunstrasen laufen lassen, „um zu provozieren“, schreibt die Nutzerin.

Als dieser dann darauf angesprochen wurde, soll der Jugendliche eine Pistole – möglicherweise ein Spielzeug – gezogen haben. „Spielzeugpistole hin oder her, das geht gar nicht“, schreibt die erzürnte Mutter. Sie hat Anzeige bei der Polizei erstattet.

Polizei fertigt Anzeige wegen Sachbeschädigung

Das bestätigt auch Langenhagens Kommissariatssprecher Patrick Götze auf Anfrage. Seinen Angaben zufolge schauten daraufhin Streifenbeamte auf dem IKEP-Gelände nach dem Rechten. Sie entdeckten dann tatsächlich auch eine von durchdrehenden Reifen demolierte Stelle auf dem Kunstrasenplatz. „Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt“, sagt der Polizeisprecher. Zudem wurde die Stadt Langenhagen informiert.

„Ob der jugendliche Rollerfahrer Betäubungsmittel aus seiner mitgeführten Dose verkauft hat beziehungsweise verkaufen wollte, kann im Nachhinein nicht mehr verifiziert werden“, heißt es von Götze am Mittwoch weiter. Ähnlich verhalte es sich mit der Schusswaffe, die dieser mitgeführt haben soll. „Um einen Verstoß gegen das Waffengesetz einzuleiten, benötigt man konkretere Hinweise auf die Waffe“, betont der Sprecher mit Verweis auch auf ein mögliches Spielzeugmodell. „Trotzdem wurde es zur Kenntnis genommen und wird entsprechend sensibel behandelt.“

IKEP ist ein beliebter Treffpunkt

Der IKEP ist nach Auskunft Götzes der bekannteste und am meist besuchte Treffpunkt für Jugendliche und Heranwachsende in Kaltenweide. Das weiß auch die Polizei. Denn dort komme es immer mal wieder zu kleineren Betäubungsmittel-Delikten und Sachbeschädigungen, berichtet er weiter. Dem versuche das Kommissariat Langenhagen mit erhöhter Präsenz und Kontrollen entgegen zu wirken.

Den Täter beschreibt Götze als etwa 15 bis 16 Jahre, circa 1,55 Meter groß und schlank. Er soll einen dunklen Hautteint und mit südländischem Akzent gesprochen haben. Bei dem E-Roller soll es sich um ein schwarzes Modell gehandelt haben. Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke