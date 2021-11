Langenhagen

Ein Autofahrer aus Langenhagen soll sich am Montag, 8. November, ein Verfolgungsrennen mit der Polizei geliefert haben. Doch dem 21-Jährigen reichte die PS-Leistung seiner Luxuskarosse nicht. Die Streifenbeamten schnappten den Fahrer – mit einem Trick.

Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze wollten seine Kollegen gegen 0.20 Uhr auf der Walsroder Straße die Insassen eines Audi Q7 kontrollieren. Doch trotz entsprechender Signale des Streifenwagens setzte sich der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit ab.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch nur kurz. In der Nähe entdeckten die Polizisten das Fahrzeug – allerdings zunächst ohne Fahrer. Sie übten sich in Geduld. Diese wurde belohnt. Gegen 1.35 Uhr kam der 21-Jährige zurück zu dem Audi. Bei der danach folgenden Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und/oder Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe in der Polizeiwache wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Das Ergebnis steht noch nicht fest.

Von Sven Warnecke