Wiesenau

Bagger haben den Boden geebnet, jüngst wurde die Bodenplatte gegossen. Baumaterialien reihen sich am provisorischen Metallzaun auf, und Bauarbeiter be- und entladen Pickups. Seit längerer Zeit wird das gesamte Quartier Wiesenau, beispielsweise auch an der Hackethalstraße, aufgewertet und lebenswert gestaltet. Ein weiterer Schritt hin zu einer attraktiveren Wohngegend soll die aktuelle KSG-Baustelle an der Freiligrathstraße sein. Dort entstehen zwei Mehrfamilienhäuser mit Zwei-, Drei-, und Vierzimmerwohnungen, zwei Lebenshilfe-Wohngruppen, Büroräume für die KSG und deren Nachbarschaftsverein Win (Wohnen in Nachbarschaften) sowie ein weiterer Quartierstreff.

Die Baugrube ist ausgehoben, die Leitungen sind im Boden. Auch die Fundamente sind gelegt, die für den weiteren Bau der Gebäude unerlässlich sind. Fertigstellen wollen die Baufirmen die Arbeiten laut Projektleiterin Stephanie Ramuschkat im Frühjahr 2023.

Auf die Dächer der Neubauten in Langenhagen-Wiesenau kommen Fotovoltaikanlagen

Die KSG baut an der Freiligrathstraße nach dem energieschonenden Kfw-55-Standard. Zur Energieeffizienz tragen auch die geplanten Fotovoltaikanlagen auf den beiden Hausdächern bei. So könne an sonnigen Tagen der Strom für das Mehrfamilienhaus komplett aus den Solaranlagen und an weniger sonnenreichen Tagen aus dem Batteriespeicher bezogen werden, sagt Ramuschkat. „Auch die Wärmepumpe der Häuser wird an die Fotovoltaikanlagen angeschlossen“, so die Projektleiterin von der KSG. Jede der künftigen Wohnungen wird zudem einen Balkon oder eine Terrasse erhalten. „Das ist bei uns Standard“, sagt Ramuschkat. Zudem können die Mieter die einzelnen Wohnungen sowie die zugehörigen Abstellabteile auf dem Dachboden problemlos mit dem Fahrstuhl erreichen. Das schafft Barrierefreiheit in der gesamten Wohnanlage.

Diese Gebäude sollen an der Freiligrathstraße entstehen. Quelle: Fiona Lechner

Wer auf der Suche nach einer Wohnung ist, kann sich schon jetzt bei der KSG auf www.ksg-hannover.de melden und wird in eine Warteliste eingetragen. Die Verantwortlichen der Immobilienagentur melden sich dann, sobald die Wohnungen bezugsfertig sind.

13 der 23 Wohnungen werden durch das Land Niedersachsen, die Region Hannover und die Stadt Langenhagen gefördert. Das bedeutet, dass Menschen mit einem entsprechenden Berechtigungsschein eine Mietförderung erhalten. Wer so einen Berechtigungsschein bekommt, hängt vom jeweiligen Einkommen ab. Diese Einkommensgrenze variiert je nach Bundesland. Mit einer entsprechenden Förderung kostet der Quadratmeter dann 5,50 oder 5,60 Euro, je nach Art der Förderung. „Der Preis für eine nicht geförderte Wohnung wird bei 9,90 Euro pro Quadratmeter liegen“, so Ramuschkat. Zwei der 23 Wohnungen umfassen fünf Zimmer. Sie werden an die Lebenshilfe vermietet, die dort Wohngruppen für Menschen mit Behinderung einrichtet.

„Der Bestand an KSG-Gebäuden in Wiesenau ist groß. Deshalb möchten wir vor Ort sein“, sagt Stephanie Ramuschkat mit Blick auf die zusätzlich geplanten Büroräume für den Verein Win und die KSG selbst. Der zu bauende Quartierstreff ergänzt den bereits vorhandenen Treff schräg gegenüber und bietet mit einem noch größeren Raum Platz für die Angebote des Nachbarschaftsvereins.

Von Fiona Lechner