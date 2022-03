Krähenwinkel

Großreinemachen in der Kampfkunstschmiede an der Straße Im Gleisdreieck 2a: Am vergangenen Wochenende packten die großen und kleinen Mitglieder des Krähenwinkeler Sportvereins tatkräftig mit an, um ihren Club fit fürs Frühjahr zu machen. Es wurde nicht nur gesägt, gestrichen und geputzt, sondern auch neue Geräte für das Training installiert. „Wir können jetzt an Reckstangen und Holzpuppen unsere Kampfkünste trainieren“, sagt der Vereinsvize Alexander Schaper erfreut.

Das Besondere an der Vereinsstruktur der Kampfkunstschmiede: Jedes Mitglied bekennt sich beim Eintritt dazu, aktiv an der Vereinsarbeit mitzuwirken. „Unser Sportverein lebt vom Mitmachen. Und dieses Mitmachen hört nicht beim Vorstand auf. Es macht Spaß, gemeinsam etwas für den Verein zu bauen, zu basteln und zu gestalten,“ sagt Mitglied Domenic Veltrup, der zum Frühjahrsputz eingeladen hatte. „Ich glaube, dass viel mehr Menschen gern mitgestalten möchten, als wir das manchmal so glauben. Von den Unkenrufen über das Vereinssterben bekommen wir hier jedenfalls nichts mit.“

Neue Selbstverteidigungsangebote für Frauen

Auch die Corona-Lockerungen für Sportvereine geben der Kampfkunstschmiede weiter Auftrieb. Ab Mitte April gibt es neue Angebote, dann geht es um die Selbstverteidigung von Frauen und Mädchen. Unter der Überschrift: „Nein heißt nein!“ bietet die Kampfkunstschmiede einen neuen Kurs an. Anmeldungen werden per E-Mail an info@die-kampfkunstschmiede.de entgegengenommen.