Kaltenweide

Die Kananoher Straße erhält eine neue Entwässerungsrinne sowie gleichzeitig eine neue Fahrbahndecke. Darauf weist Stadtsprecherin Sabine Mossig hin. Die Arbeiten beginnen nun sehr schnell – bereits am Montag, 21. Juni. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Wie die Rathaussprecherin weiter erläuterte, hatte die von der Stadtverwaltung beauftragte Baufirma kurzfristig Kapazitäten frei. Für die Sanierungsarbeiten sind gut zwölf Wochen eingeplant, kündigt Mossig an.

In dieser Zeit wird der Verkehr einspurig am Engpass mithilfe einer Baustellenampel vorbeigeführt. Die Arbeiten sind in mehrere Abschnitte unterteilt und beginnen auf Höhe der Kananoher Straße an der Ecke Mühlenweg in Richtung Wagenzeller Straße.

Kananoher Straße zeitweise komplett gesperrt

Während dieser Zeit wird abwechselnd die südliche und nördliche Fahrbahnseite abgesperrt, damit die Firma dort die Baustelle einrichten sowie anschließend die Arbeiten ausführen kann. Während der Bauphase wird auf dem Areal des ehemaligen NP-Markts Material und Bodenaushub gelagert.

Lesen Sie auch Kaltenweider befragt Bürger zur Zukunft des ehemaligen NP-Markts – Hunderte machen mit

Etwa Ende August soll dann die Fahrbahn saniert werden. Während dieser Arbeiten sei eine Vollsperrung der Kananoher Straße nötig, sagt Mossig. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert. „Über zeitweise Einschränkungen der Zufahrts- und Zugangsmöglichkeiten werden die Anwohnerinnen und Anwohner von der ausführenden Firma jeweils informiert.“ Auch die Müllabfuhr muss in dieser Zeit anders organisiert werden. Diese „erfolgt mit Unterstützung der Baufirma“, berichtet die Stadtsprecherin. „Die Anwohner werden gebeten, die Behälter rechtzeitig bereitzustellen.“

Von Sven Warnecke