Dass Uwe, der grau-weiß-braun getigerte Kater, gerne einmal ungewöhnliche Spaziergänge unternimmt, daran sind Melina Leibelt und ihre Familie in ihrem Einfamilienhaus am Rande des Weiherfeldes ja gewöhnt. Auch dass sie den Kater zuweilen aus Supermärkten abholen müssen oder ihm Sanitäter schweren Herzens die Mitfahrt im Rettungswagen verweigern müssen.

Wurde Uwe versehentlich eingeschlossen?

Doch seit der Sturmnacht, die das Tief „Sabine“ übers Land gebracht hat, ist Uwe verschwunden. Melina Leibelt, seine sonst übliche Dosenöffnerin und Chaffeuse, ist inzwischen arg in Sorge, dass der Kater im aufziehenden Sturm in einer Scheune oder Garage Schutz gesucht hat und nun dort versehentlich eingeschlossen worden ist. Wer eine Nachricht zu Uwe hat, findet den Kater – wenn auch nur virtuell – auf Instagram unter „uwe.the.cat“ oder kann seine Eigentümerin per E-Mail unter info@meleibelt.de erreichen. Auch die Redaktion leitet Informationen an die Familie weiter.

