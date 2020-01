Langenhagen

Die fünfte Jahreszeit steht im Februar auch in Langenhagen an: Deshalb startet nun die Carnevals- und Veranstaltungsgemeinschaft (CVG) der katholischen Teilgemeinde St. Hedwig, zu der Engelbostel, Schulenburg, Godshorn und Vinnhorst gehören, den Kartenvorverkauf für die Sitzung am Sonnabend, 22. Februar.

Das Fest beginnt um 17 Uhr in Luhmanns Gasthaus zur Post, Hannoversche Straße 182, in Engelbostel. Nach der Sitzung läuft die Fiesta Mexicana bis tief in die Nacht. „Gern mit oder ohne Verkleidung“, sagt CVG-Vorstandsmitglied Ulrich Müller.

Die Eintrittskarten können nach den heiligen Messen am Sonntag, 9. Februar, gegen 12 Uhr sowie am Sonnabend, 15. Februar, um 18.30 Uhr im Pfarrheim von St. Hedwig, Kalabisstraße 1, in Hannover-Vinnhorst erworben werden. Die Tickets kosten für Erwachsene 9 Euro, Kinder unter 14 Jahren zahlen 4,50 Euro. Eintrittskarten können auch unter Telefon (0511) 744225 bei Müller bestellt werden.

Von Sven Warnecke