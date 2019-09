Herr Heuer, kennen Sie die Gerüchte, Sie würden sich für die Wahl zum Regionspräsidenten im Jahr 2021 warmlaufen?

Ja, aber ich wurde erst durch einen entsprechenden Beitrag auf Facebook darauf aufmerksam. Dort wurden mir Abwanderungsgedanken unterstellt und diese mit dem Posten des Regionspräsidenten verknüpft.

Die Gerüchte sollen gar durch Ihre Partei gestreut werden, können Sie sich das vorstellen?

Meine Vorstellungskraft ist sehr gut ausgeprägt, das ist die Basis meines „Geht, wenn …“-Ansatzes. Doch die Gerüchte könnte ich auf eine andere Quelle zurückführen. Leider werden Gerüchte, gerade weil es Gerüchte sind, dann häufig weitergetragen, ohne sie konkret zu hinterfragen;

Wer, wenn nicht Sie aus den Reihen der CDU-Bürgermeister in der Region Hannover, könnte Ihrer Ansicht nach sonst Amtsinhaber Hauke Jagau ( SPD) herausfordern?

Grundsätzlich unterstelle ich allen meinen Amtskolleginnen und -kollegen das entsprechende Rüstzeug, um auch den Job des Regionspräsidenten auszuüben, ganz unabhängig von der jeweiligen Parteizugehörigkeit. Allerdings war das bei uns bisher noch nie ein Diskussionsthema.

Sie haben sich jüngst mit ihrem deutlichen Protest in Sachen Regionsumlage gemeinsam mit ihren Kollegen Arpad Bogya aus Isernhagen und Helge Zychlinski aus der Wedemark deutlich kritisch gegenüber Hauke Jagau positioniert. Wie stehen Sie heute dazu?

Ich habe mich nicht kritisch gegenüber Hauke Jagau positioniert. Unsere Kritik galt und gilt vielmehr der aktuellen Systematik, wie die Regionsumlage gestaltet wird und das vor dem Hintergrund der wieder zunehmenden Verschuldung der Regionskommunen. In der Sache ziehen alle Bürgermeister der Region an einem Strang.

Warum wäre Regionspräsident kein Amt für Sie?

Ich bin von Herzen Langenhagener und mit ganz viel Herz Bürgermeister der Stadt Langenhagen. Ich möchte keinen anderen Job – weder als Bürgermeister einer anderen Stadt noch als Regionspräsident.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die Region – und wo für die Stadt Langenhagen?

Wir haben alle die gleichen Herausforderungen wie beispielsweise bezahlbarer Wohnraum, Mobilität, Klima, Infrastruktur und natürlich die Finanzen. In Langenhagen werden wir weiterhin intensiv beschäftigt sein mit dem Abbau des Sanierungsstaus, dem Neubau diverser Schulen, Kitas und Feuerwachen, dem Kampf gegen den zunehmenden Müll und der weiteren Umsetzung der Digitalisierung. Viele Themen, wie Klimaschutz, Inklusion und Agenda 2030, werden uns bei zukünftigen Planungen beschäftigen und stehen auch auf der politischen Prioritätenliste. Das kostet alles sehr viel Geld, da sehe ich einen deutlichen Zielkonflikt mit der ebenfalls geforderten schwarzen Null im städtischen Haushalt. Meine Verwaltung und ich setzen sich mit diesen Themen ja schon länger auseinander und sind daher auch für die anstehenden wichtigen Diskussionen und notwendigen Entscheidungen sehr gut vorbereitet! Gerade hier ist mein „Geht, wenn …“-Ansatz eine gute Ausgangslage, um unsere Zukunft erfolgreich zu meistern.

Wodurch kann Langenhagen im Regionsvergleich am meisten punkten?

Unser Stadtentwicklungskonzept beschreibt Langenhagen als „Junge Stadt in alter Landschaft“. Das trifft es sehr gut; wir haben eine hervorragende Infrastruktur und eine tolle Stadtgesellschaft mit herausragendem ehrenamtlichem Engagement. Man kann hier jeden Tag etwas erleben, wenn man möchte, aber auch hervorragend entspannen, beispielsweise in unseren tollen und sehr zentralen Naherholungsgebieten wie Wietzepark, Eichenpark, Silbersee oder Waldsee. Langenhagen hat für alle Altersgruppen viel zu bieten, was sicherlich auch an der bislang recht guten finanziellen Basis liegt.

Wo sehen Sie sich in zwei Jahren – und wo in zehn Jahren?

Na auf jeden Fall in unserer schönen Stadt Langenhagen!

Von Sven Warnecke