Langenhagen

Nach den Jugendtreffs öffnet nun auch der Kids-Klub der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen wieder seine Türen. Kinder von sieben bis zwölf Jahren treffen sich ab 1. März montags im Jugendtreff Wiesenau, dienstags im Jugendtreff Godshorn und mittwochs im Jugendtreff Kaltenweide – jeweils von 16 bis 18 Uhr. Das Angebot ist für die jungen Teilnehmer kostenlos. Die Mädchen und Jungen können ihre Freizeit so wieder in einer Gemeinschaft aktiv erleben und zusammen spielen und basteln.

Wer dabei sein möchte, muss sich anmelden

Wegen der Corona-Pandemie steht allerdings nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmerplätzen in den jeweiligen Jugendtreffs zur Verfügung. Eltern müssen ihre Kinder deshalb unter Telefon (05 11) 73 07 99 50 oder per E-Mail an kiju@langenhagen.de anmelden – unter Nennung des Namens des Kindes und der Angabe, wann und wo es teilnehmen möchte. Spontan können Kinder am Kids-Klub aktuell nur teilnehmen, falls noch nicht alle Plätze vergeben sind.

Von Katerina Jarolim-Vormeier