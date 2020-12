Langenhagen

An der IGS Süd in Langenhagen haben Mitte September offenbar Mitschüler einem elfjährigen Mädchen unbemerkt Desinfektionsmittel in die Trinkflasche gemischt. Die schockierten Eltern hatten Anzeige bei der Polizei in Langenhagen erstattet – doch die Ermittlungen wegen Körperverletzung führten zu keinem Ergebnis und sind deshalb inzwischen eingestellt worden. Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hat das Kind glücklicherweise keine schwerwiegenden oder bleibenden Schäden davongetragen.

Verätzungen in Rachen und Speiseröhre

Die Elfjährige hatte Bunkes Angaben zufolge während einer Unterrichtspause aus ihrer im Schulranzen steckenden Flasche getrunken. Sie bemerkte jedoch schnell, dass es sich nicht um ihr Mineralwasser handelte und spuckte die Flüssigkeit wieder aus. Das Mädchen kam mit Verdacht auf Vergiftung ins Kinderkrankenhaus Auf der Bult nach Hannover. Doch zum Glück verlief die Attacke glimpflich. Nach nur einem Tag konnte das Kind die Klinik wieder verlassen. Es zog sich jedoch leichte Verätzungen in Rachen und Speiseröhre zu.

IGS-Leiterin Mascha Brandt betonte seinerzeit auf Anfrage, dass es sich dabei um einen „absoluten Einzelfall“ gehandelt habe. Sie stellte im September aber auch klar, „dass da ganz deutlich eine Grenze überschritten worden ist“. Bis dahin seien die Kinder mit den in den Klassenräumen wegen der Corona-Pandemie stehenden Desinfektionsflaschen verantwortungsvoll umgegangen. Das sei auch bis heute wieder der Fall.

Entschuldigung als Zeichen von Anstand und Moral

Da die polizeilichen Ermittlungen zwischenzeitlich im Sande verlaufen sind, appelliert Langenhagens Ermittlungschef Bunke an die Täter, sich doch zumindest bei dem Opfer zu melden und zu entschuldigen. Das könne gern auch anonym geschehen, sagte er auf Anfrage. „Das gebietet schon allein der Anstand, und es zeigt Moral.“

Von Sven Warnecke