Langenhagen

Beim nächsten Termin der Rudi-Rotbein-Gruppe des Naturschutzbundes Langenhagen ( Nabu) dreht sich am Sonnabend, 8. Februar, alles um das Thema Winterfütterung für Vögel. Besonders an den Futterstellen können die Vögel gut beobachten werden. Die gut zweistündige Veranstaltung beginnt um 14 Uhr im Wasserturm an der Stadtparkallee.

Silke Brodersen wird den Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren bei dem Treffen erklären, welches Futter für welchen Vögel geeignet ist. Anschließend stellen die Kleinen selbst Futter zusammen und befüllen damit Futterglocken. Die fertigen Behälter können die Kinder mit nach Hause nehmen. Die Teilnahme ist für die Kinder kostenlos, um Anmeldung wird gebeten.

Bei Fragen steht Silke Brodersen unter Telefon (05 11) 73 50 33 sowie per E-Mail an rudirotbein@nabu-langenhagen.de zur Verfügung.

Von Sven Warnecke