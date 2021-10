Engelbostel

Der Kinderladen Engelbostel wird 50 Jahre alt. Zum Jubiläum im nächsten Jahr sucht das Projektteam Fotos aus vergangenen Zeiten der Kindertagesstätte. Ehemalige Kinderladen-Kinder und deren Eltern, die Bilder, Anekdoten oder Geschichten beisteuern wollen, können sich per E-Mail an mail@kinderladen-engelbostel.de wenden oder direkt im Kinderladen, Wilhelm-Hirte-Straße 19, vorbeischauen.

Die Vorbereitungen für das Jubiläum laufen auf Hochtouren

Die Eröffnung des Kinderladens jährt sich am Mittwoch, 18. Mai, zum 50. Mal. Neun Familien hatten damals die Eltern-Kind-Gruppe als Verein gegründet, die heute der Kinderladen ist. Die eigentliche Feier ist für Sonnabend, 21. Mai, geplant und soll viele Gäste einbeziehen – je nachdem, wie es die Pandemiesituation bis dahin zulässt.

In Vorbereitung auf das Jubiläum ist in diesem Jahr in der Kindertagesstätte schon einiges passiert. Ein neuer Schuppen und eine Matschanlage ergänzen den Außenbereich des von Eltern geführten Vereins seit Kurzem. Auch der Spielplatz auf dem Außengelände wurde mithilfe der Eltern herausgeputzt.

Eltern suchen weitere Helfer

Die Elterninitiative sucht darüber hinaus noch Unterstützung für ihr Team im Allgemeinen. Wer interessiert ist, aktiv an der Entwicklung seiner Kinder mitzuwirken und ein Teil des Kinderladens zu werden, kann sich virtuell auf www.kila-engelbostel.de ein Bild von der Vereinsarbeit verschaffen. Das Angebot des Kinderladens wird nur dank der ehrenamtlichen Arbeit der Eltern und mithilfe der vier Erzieherinnen und Erzieher möglich.

Von Fiona Lechner