Langenhagen

Der Kiosk im Langenhagener Stadtpark ist bereits Mitte Mai in die neue Saison gestartet. Ein Fest – wie in den vergangenen Jahren – musste wegen der fortwährenden Corona-Pandemie allerdings ausfallen.

Betrieben wird der Verkaufsstand seit nunmehr zehn Jahren vom Verein Beta89, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, psychisch gesundenden Menschen eine Beschäftigung zu ermöglichen und sie so wieder für den Arbeitsmarkt fit zu machen.

Schnaps und Zigaretten gibt es nicht

In dem als Sommerkiosk bezeichneten Verkaufsstand zwischen dem Mehrgenerationen-Bewegungspark und dem Spielplatz an der Walsroder Straße in Höhe der Elisabeth-Arkaden werden bis Oktober täglich von 14.30 bis 17.30 Uhr Eis, Süßigkeiten, Kaffee und Getränke verkauft. Schnaps und Zigaretten gibt es dort nicht.

Da dort selbstverständlich die aktuellen Hygieneregeln gelten, durften die öffentlichen Toiletten zunächst nicht geöffnet werden. Wie jetzt Heilpädagogin Stefanie Hehle berichtet, hat die Langenhagener Stadtverwaltung nun doch grünes Licht gegeben, damit das „stille Örtchen“ während der Öffnungszeiten des Kiosk für die Allgemeinheit aufgeschlossen werden darf.

Von Sven Warnecke