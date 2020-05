Langenhagen

Der Kiosk im Langenhagener Stadtpark ist seit Donnerstag wieder geöffnet. Betrieben wird er vom Verein Beta89, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, psychisch gesundenden Menschen eine Beschäftigung zu ermöglichen. Und das Ziel ist klar definiert: Sie sollen so für den Arbeitsmarkt fit gemacht werden.

In dem als Sommerkiosk bezeichneten Verkaufsstand zwischen dem Mehrgenerationen-Bewegungspark und dem Spielplatz – den sogenannten Heestern – wird ihnen die Möglichkeit gegeben, realitätsnahe Erfahrungen in einer echten Beschäftigung zu sammeln. Denn oft sind die Betroffenen in ihren Berufen sehr gut ausgebildet gewesen – bis sie eine psychische Krise aus der Bahn geworfen hat. Im Anschluss an eine psychiatrische Behandlung hätten sie dann zunächst häufig keine realistische Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt, heißt es von Beta89.

Menschen werden für Arbeitsmarkt wieder fit gemacht

Der gemeinnützige Verein trägt das Projekt seit mehr als 20 Jahren und bietet Arbeitsplätze an, wie es sie normalerweise nicht gibt. Ohne Druck mit einer gewissen, aber geringen Anzahl Wochenstunden, die sich die Betroffenen zumuten wollen oder können.

Seit 2011 überlässt die Stadtverwaltung den Kiosk dem Verein kostenlos. In dem kleinen roten Häuschen werden in der Saison bis Oktober täglich im Schichtdienst von 14.30 bis 17.30 Uhr Eis, Süßigkeiten, Kaffee und Getränke verkauft. Schnaps und Zigaretten sucht der Kunde dort vergeblich. Es gelten zudem die aktuell gültigen Hygiene- und Sicherheitsverordnungen.

Von Sven Warnecke