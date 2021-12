Die Godshorner Kirchengemeinde Zum Guten Hirten bietet im gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus ein sogenanntes offenes „Weihnachts-Impfen unter Krippe und Weihnachtsbaum“ an. Zwei Teams der Region Hannover stehen dafür am Dienstag, 28. Dezember, von 10 bis 16 Uhr an der Straße Alt-Godshorn 63 parat. Termine müssten nicht gebucht werden, betont Pastor Falk Wook. „In dieser schwierigen Situation der Corona-Pandemie möchte auch die Kirchengemeinde Godshorn ihren Beitrag für die Gesundheit der Menschen leisten, sagt Marko Balkenhol als Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Nach Auskunft von Wook sei diese Covid-19-Schutzimpfung „ein Ausdruck von Solidarität und christlicher Nächstenliebe“. „Und wer kann schon von sich behaupten, zu Weihnachten in einer Kirche unterm Tannenbaum und Krippe geimpft worden zu sein.“